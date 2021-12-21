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События Сегодня, 22:5535
В Украину не пустили юную российскую модель, которая посещала Крым

В Украину не пустили российскую модель 21-летнюю Элину Бурлакову, которая многократно посещала Крым.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в четверг, 23 декабря.

По данным пограничников, россиянка прилетела в международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского из Варшавы, сообщает пресс-служба.

"Во время прохождения пограничного контроля и проверки документов пограничники выяснили, что Бурлакова неоднократно нарушала режим въезда-выезда из временного оккупированного Крыма", - говорится в сообщении пресс-центра.

Последний раз она посещала Крым в этом году в июле. Участвовала в фотосъемках. На полуостров прибыла самолетом из Москвы.

Модель получила запрет на въезд в Украину на три года и штраф за нарушение ст. 204.2. КУоАП "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

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