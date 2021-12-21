Прошение об обжаловании решения британского суда об экстрадиции в США подал Ассанж

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал прошение об обжаловании решения британского суда, который по становил экстрадировать его в США.

Об этом 23 декабря сообщила его невеста Стелла Моррис в Твиттере.

"Сегодня утром в 11:05 Джулиан Ассанж подал прошение о разрешении на обжалование в Верховном суде постановления Высокого суда о том, что он может быть экстрадирован в США", - написала Моррис в соцсети.

По ее словам, прошение Ассанжа сейчас рассматривают судьи Высокого суда.

"Неизвестно, сколько времени займет принятие решения, но ожидается, что это произойдет не раньше третьей недели января", - добавила Моррис.