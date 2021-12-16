Прототип телевизора, который может передавать вкус еды показали в Японии

Устройство под названием Taste the TV ("попробуй телевизор" в переводе, TTTV) стало еще одним шагом к созданию мультисенсорного восприятия цифровой реальности.

Об изобретении сообщает агентство Reuters.

Taste the TV использует набор из 10 канистр с добавками, которые распыляются в разных комбинациях для создания вкуса конкретной еды. Затем образец аромата прокатывается на гигиенической пленке по плоскому экрану телевизора, чтобы зритель мог его попробовать.

По словам профессора, в эпоху COVID-19 такие технологии могут улучшить способы связи и взаимодействия людей с внешним миром.

"Цель состоит в том, чтобы дать людям попробовать, например, блюда в ресторане на другом конце света, даже если они остаются дома", - сказал изобретатель.

Мияшита работает с командой из 30 студентов, которые создали множество устройств для ароматизации, в том числе вилку, которая делает вкус еды более насыщенным. Он сказал, что сам в течение года построил прототип TTTV и что создание коммерческой версии обойдется примерно в 100 тысяч иен (примерно 24 тысячи гривен).

По его словам, он также разрабатывает со своей командой приложения для дистанционного обучения сомелье и поваров, а также для дегустации, игр и викторин.

Кроме того, Мияшита вёл переговоры с компаниями об использовании своей технологии распыления для устройства, которое может придать вкус пиццы или шоколада куску поджаренного хлеба.

22-летняя студентка Мэйдзи Юки Хоу продемонстрировала репортёрам принцип работы TTTV, указав на экране, что хочет попробовать сладкий шоколад. После нескольких попыток автоматический голос повторил команду и струи ароматизатора разбрызгали образец на пластиковый лист.

"Это что-то вроде молочного шоколада. Оно сладкое! Похоже на шоколадный соус", - поделилась впечатлениями девушка.