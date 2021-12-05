Когда последние два региона Украины покинут красную зону карантина рассказали в Минздраве

Волынская и Запорожская области, которые со вчерашнего дня остались последними двумя регионами в красной ковид-зоне, могут покинуть ее уже в ближайшее время.

Минздрав уже обратился в Кабмин с просьбой созвать Госкомиссию по ТЭБ и ЧС для рассмотрения этого вопроса.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко пишет "РБК-Украина".

"Министерство ежедневно анализирует признаки эпидемической опасности в регионах и по его результатам наблюдаем стабилизацию ситуации в Волынской и Запорожской областях. Сейчас показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности эти два региона", - сказал Ляшко.

По его словам, 20-22 декабря наблюдается стабилизация последнего показателя эпидемической опасности который позволяет рассмотреть вопрос об отмене "красного" уровня карантина. В частности, это коэффициент выявления случаев инфицирования.

"В Волынской области показатель выявления случаев инфицирования в течение указанного периода снизился с 22,3% до 18,1%, а в Запорожской области с 23,4% до 18,9%. Также в этих регионах растет количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, снижается уровень госпитализации, динамика уровня госпитализации и загруженность кроватей с кислородом", – сказал министр.