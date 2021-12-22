Дети в Херсонской области игравшие на тонком льду утонули в пруду

В Херсонской области утонули двое детей 2013 года рождения.

Трагедия произошла на пруду в селе Раздольное.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуация в Facebook.

"23 декабря в 21:10 в Службу "101" Каховского района поступила информация, что в селе Раздольное исчезли двое детей (2013 года рождения). По информации Национальной полиции, возможно, утонули в местном пруду, играя на тонком льду", - заявили спасатели.

Также в ГСЧС рассказали, что нашли тело одного из детей, его достали из пруда. Поиски второго ребенка в настоящее время продолжаются. Его ищут четыре спасателя с помощью лодки.