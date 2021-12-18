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События Сегодня, 12:170
Как на столичном вокзале "потеряли" ёлку за 5 миллионов, а нашли за 600 тысяч

На Центральном железнодорожном вокзале Киева произошла череда предрождественских "чудес" с новогодней елкой.

Сначала прокуратура заявила о ее исчезновении и хищении 5 миллионов гривен, выделенных на ее возведение.

Однако в тот же день в "Укрзализныце" отчитались, что "зрады" нет - елка нашлась, причем она резко подешевела почти в девять раз.

Разбирались в перипетиях этой истории.

Ёлки нет, а дело есть

О первом "чуде" сообщила прокуратура Киева. Там возмутились, что елка, которая по договору должна была украшать вокзал еще 17 декабря, по состоянию на 22 декабря все еще не была установлена. После этого подрядчиков заподозрили в хищении 5 миллионов гривен, выделенных на установку новогоднего дерева.

Досудебное следствие установило, что филиал "Вокзальная компания" акционерного общества "Укрзализныця" заключил договор на установку елки до 17 декабря включительно, хотя 22 декабря елка на вокзале так и не была установлена.

В итоге было открыто уголовное дело, а к следственным действиям привлекли полицию и даже зачем-то Департамент военной контрразведки СБУ.

"В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечению виновных к ответственности. Следственные действия проводятся прокурорами совместно со следователями СВ полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении Депа

Засияла в рекордные сроки

О втором новогоднем "чуде" сообщили в "Укрзализнице", разместив пост, в котором говорилось, что "зрада отменяется", поскольку елка уже строится и нет повода переживать.

"Сегодня даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее нашли. То есть зрада отменяется. Так что можете быть спокойными, ее сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro", - заявили в компании.

Там пообещали, что "ёлка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, в канун Рождества". В подтверждение прикрепили фото с монтажа новогоднего дерева.

Третье чудо. Елка подешевела в 9 раз

Произошло и третье новогоднее "чудо". Выяснилось, что елка подешевела в 9 раз. В то время, как в сообщении прокуратуры говорилось, что на елку потратили 5 миллионов гривен, железнодорожники утверждают, что ее стоимость - 600 тысяч гривен.

В итоге елка на Центральном ЖД вокзале в Киеве, появилась в рекордные сроки. С утра 24 декабря она уже сияла в центральном холле.

Сотрудники вокзала рассказали, что ёлку начали устанавливать вечером 23 декабря, то есть уже после возбуждения уголовного дела, а закончили ночью. Рекордная скорость!

 

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