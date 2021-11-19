Построить забор на границе с Украиной захотели в Польше

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский допустил, что польская сторона может построить забор на границе не только с Беларусью, но и с Украиной.

Об этом сообщает rmf24.pl.

По ловам Качиньского, Польша должна быть готова к "годам беспокойства, агрессии".

"Я не исключаю, что уже строящуюся пограничную дамбу необходимо будет укрепить и продлить до границы с Украиной", - заявил он.

По его словам, пока неизвестно, в каком направлении пойдет эта агрессия и по какой модели пойдут россияне.

"Конечно, у нас есть информация, полученная нашими службами, они позволяют нам подготовиться к различным вариантам, но на сегодня у нас нет четкого указания. Все вступило в новую фазу", - оценил Качиньский.