Построить забор на границе с Украиной захотели в Польше

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский допустил, что польская сторона может построить забор на границе не только с Беларусью, но и с Украиной.
Об этом сообщает rmf24.pl.
По ловам Качиньского, Польша должна быть готова к "годам беспокойства, агрессии".
"Я не исключаю, что уже строящуюся пограничную дамбу необходимо будет укрепить и продлить до границы с Украиной", - заявил он.
По его словам, пока неизвестно, в каком направлении пойдет эта агрессия и по какой модели пойдут россияне.
"Конечно, у нас есть информация, полученная нашими службами, они позволяют нам подготовиться к различным вариантам, но на сегодня у нас нет четкого указания. Все вступило в новую фазу", - оценил Качиньский.