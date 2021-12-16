По пути на телеэфир мэр Ивано-Франковска застрял в лифте

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который в марте открыл памятник украинской жабе, застрял в лифте коммунальной телерадиокомпании "Вежа".

Это случилось вечером в четверг, 23 декабря, когда он шел на прямой эфир программы "Спроси у власти".

Об инциденте Марцинкив сообщил в Facebook.

"Застрял в лифте! Эфир может быть сорван", - сообщил Марцинкив. Позже он рассказал, что все же попал на эфир, но с опозданием на 20 минут.

Инцидент произошел около 18:00 23 декабря, пишет Zaxid.net. Вызволяли мэра работники аварийной службы. В эфире передачи Марцинкив пообещал, что в здании телерадиокомпании не только отремонтируют лифт, но и протекающую крышу.