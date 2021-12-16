 

По пути на телеэфир мэр Ивано-Франковска застрял в лифте

События Сегодня, 13:2267
По пути на телеэфир мэр Ивано-Франковска застрял в лифте

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который в марте открыл памятник украинской жабе, застрял в лифте коммунальной телерадиокомпании "Вежа".

Это случилось вечером в четверг, 23 декабря, когда он шел на прямой эфир программы "Спроси у власти". 

Об инциденте Марцинкив сообщил в Facebook.

"Застрял в лифте! Эфир может быть сорван", - сообщил Марцинкив. Позже он рассказал, что все же попал на эфир, но с опозданием на 20 минут. 

Инцидент произошел около 18:00 23 декабря, пишет Zaxid.net. Вызволяли мэра работники аварийной службы. В эфире передачи Марцинкив пообещал, что в здании телерадиокомпании не только отремонтируют лифт, но и протекающую крышу.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, лифт, мэр, Ивано_Франковск, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Седьмое за год землетрясение произошло в Ивано-Франковской области
Седьмое за год землетрясение произошло в Ивано-Франковской области
16-дек-2021, 10:12
Экстренные слушания по поводу действий России у границ Украины сегодня проведет Бундестаг
Экстренные слушания по поводу действий России у границ Украины сегодня проведет Бундестаг
9-дек-2021, 09:53
Во вторник красную ковид-зону покидают Киев и восемь областей Украины
Во вторник красную ковид-зону покидают Киев и восемь областей Украины
6-дек-2021, 17:42
Местному журналисту в Ужгороде подожгли два автомобиля
Местному журналисту в Ужгороде подожгли два автомобиля
5-дек-2021, 14:15
Аннулировать лицензию канала
Аннулировать лицензию канала "НАШ" из-за слов гостя студии про украинский язык хотят в Нацcовете
4-ноя-2021, 20:08

Последние новости

15:41
События
Какие условия по Донбассу Украине выставляет Запад
15:39
События
Google почти на 100 млн долларов за неудаление запрещенной информации
15:32
Политика
Cогласие на задержание Петра Порошенко дал Печерский райсуд
13:22
События
По пути на телеэфир мэр Ивано-Франковска застрял в лифте
12:21
События
Построить забор на границе с Украиной захотели в Польше
12:18
События
В подготовке наступления на Донбассе Россия вновь обвинила Украину
12:17
События
Как на столичном вокзале "потеряли" ёлку за 5 миллионов, а нашли за 600 тысяч
10:12
События
Как украинских женщин заставят ходить в военкомат и можно ли "откосить"
10:05
События
Условия въезда для украинцев ужесточила Чехия
10:03
События
Дети в Херсонской области игравшие на тонком льду утонули в пруду
09:30
Политика
Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО может спровоцировать масштабный конфликт в Европе
09:28
События
Когда последние два региона Украины покинут красную зону карантина рассказали в Минздраве
09:14
События
Прототип телевизора, который может передавать вкус еды показали в Японии
09:11
События
Прошение об обжаловании решения британского суда об экстрадиции в США подал Ассанж
09:06
События
Легендарного Пеле выписали из больницы отпраздновать Рождество
08:33
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 декабря 2021
Вчера, 2021-12-23
22:55
События
В Украину не пустили юную российскую модель, которая посещала Крым
22:52
События
Кабмин утвердил штрафы за вред природе
21:16
Политика
Как по всей стране идут облавы на сторонников прямого народовластия
19:11
События
Масочный режим на улице к Рождеству возвращает Испания

Новости ТОП-7

Главком ВСУ берет свои слова назад. О чем на самом деле договорились вчера по перемирию на Донбассе6702
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 декабря 2021479
В Минобороны решили массово поставить женщин на военный учет438
Зачем Шойгу заговорил о химатаке на Донбассе, которую готовят американцы386
Как между Украиной и Польшей начинается экономическая война349
Впервые украинские военные применили "Джавелины" на Донбассе323
Празднующая день рождения компания в Днепре на территории школы до смерти забила двух бездомных305

Досуг

Сфера застосування металевих тильд
Сфера застосування металевих тильд
Сьогодні великою популярністю користується шильд із QR кодом. Функціонал класичного лінійного штрих-коду обмежений введенням кількох символів та цифр. Тоді як QR код дозволяє ввести будь-які дані - від найменування виробу до контактів виробника.
Вчера, 22:15114
На что следует обратить внимание при выборе айфона
На что следует обратить внимание при выборе айфона
В первую очередь необходимо определиться с тем, какой объем памяти вам нужен. Сегодня в продаже можно найти модели с 32 и 128 Гб памяти. Если вы покупаете телефон для себя, то лучше всего остановиться на варианте с большим объемом.
Вчера, 21:05124
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Торты на заказ давно актуальны, ведь это отличная возможность порадовать себя уникальным десертом, о чем на Vatsak.com.ua. Вы можете выбрать любое оформление, любое наполнение.
Вчера, 07:33140
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Розмарин — прекрасное растение, представляющее собой вечнозелёный кустарник.
22-дек-2021, 23:09186
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Атрофия зрительного нерва (АЗН) – исход многих офтальмологических заболеваний. У пациентов с этим заболеванием необратимо ухудшается зрение.
22-дек-2021, 13:38163
Как украинцам покупать одежду в США
Как украинцам покупать одежду в США
Не секрет, что многочисленные американские интернет-магазины одежды всегда предлагают богатое разнообразие качественных, модных, а главное доступных вещей, которые всегда приходятся по вкусу украинскому потребителю. Но возникает вопрос: как можно заказывать одежду в США?
22-дек-2021, 13:35176

События

Какие условия по Донбассу Украине выставляет Запад
Какие условия по Донбассу Украине выставляет Запад
После того, как Украина заявила о возврате к перемирию на Донбассе, возник вопрос: чем это было вызвано? Личным решением Зеленского или следствием давления Запада?
Сегодня, 15:4166
Google почти на 100 млн долларов за неудаление запрещенной информации
Google почти на 100 млн долларов за неудаление запрещенной информации
Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей (2,6 млрд гривен; 98, 3 млн долларов) за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.
Сегодня, 15:3949
По пути на телеэфир мэр Ивано-Франковска застрял в лифте
По пути на телеэфир мэр Ивано-Франковска застрял в лифте
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который в марте открыл памятник украинской жабе, застрял в лифте коммунальной телерадиокомпании "Вежа".
Сегодня, 13:2269
Построить забор на границе с Украиной захотели в Польше
Построить забор на границе с Украиной захотели в Польше
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский допустил, что польская сторона может построить забор на границе не только с Беларусью, но и с Украиной. 
Сегодня, 12:21215
В подготовке наступления на Донбассе Россия вновь обвинила Украину
В подготовке наступления на Донбассе Россия вновь обвинила Украину
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации предполагают, что Украина готовится к силовому решению на Донбассе, а также заявляют, что в стране сейчас находятся около 4 тыс. военных из США.
Сегодня, 12:1881
Как на столичном вокзале "потеряли" ёлку за 5 миллионов, а нашли за 600 тысяч
Как на столичном вокзале "потеряли" ёлку за 5 миллионов, а нашли за 600 тысяч
На Центральном железнодорожном вокзале Киева произошла череда предрождественских "чудес" с новогодней елкой.
Сегодня, 12:1789
7 Днів