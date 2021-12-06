Google почти на 100 млн долларов за неудаление запрещенной информации

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей (2,6 млрд гривен; 98, 3 млн долларов) за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Google был признан виновной в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ"). Общая сумма оборотного штрафа составила более 7,2 миллиарда рублей (2,6 млрд грн; 98, 2 млн долларов).

Решение об оборотном штрафе было принято в связи с тем, что нарушение было повторным. Согласно части 5 статьи 13.41 КоАП РФ, размер оборотного штрафа составляет от одной двадцатой до одной десятой выручки компании за год, предшествовавший году, в котором было выявлено правонарушение.

При этом размер штрафа должен быть не менее четырех млн рублей (1,5 млн гривен; 54,3 тыс. долларов).

Выручка российского подразделения Google ООО "Гугл" в прошлом году составляла 85 млрд рублей (31,5 млрд гривен; 1,1 млн долларов), а чистая прибыль — 1,73 миллиарда.

Решение суда также прокомментировали в Google.

"Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги", — ответили "Ленте.ру".

Напомним, еще в конце октября в России компании Google угрожают гигантским штрафом, который может составить 5-10% ее годового оборота на российском рынке. Роскомнадзор уже составил административный протокол в отношении Google за повторное неудаление запрещенной информации.