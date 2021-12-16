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События Сегодня, 15:4165
Какие условия по Донбассу Украине выставляет Запад

После того, как Украина заявила о возврате к перемирию на Донбассе, возник вопрос: чем это было вызвано? Личным решением Зеленского или следствием давления Запада?

В июле 2020 года  - когда это перемирие подписали - речь шла о технологии Банковой для победы на местных выборах. Устойчивый режим тишины можно было продать избирателям юго-востока Украины как стремление "слуг народа" добиться мира на Донбассе. 

Но после выборов стало понятно, что поддержку этих регионов Зеленский потерял. И тогда концепция поменялась - вернулись обстрелы, а идеология власти начала очень быстро катиться вправо, к "армовиру".

И вот впервые с тех пор - а прошло уже больше года - Киев заявил о возвращении к режиму тишины на Донбассе. И к главной норме этого режима: запрету на открытие ответного огня без санкции высшего командования. Хотя этот запрет Украина сама официально отменила пару месяцев назад. 

"Страна" разобралась, в чем суть метаморфозы. И поможет ли она установлению мира на востоке Украины. 

Длинные звонки и короткие встречи

За 13 дней до заявлений о перемирии, Владимиру Зеленского позвонил Джо Байден. Белый дом и Киев подтвердили, что разговор был о Минских соглашениях. 

Комментируя этот звонок чуть позже в интервью телеканалам, украинский президент выглядел слегка недовольным. И заявил, что если у Киева потребуют каких-то чувствительных уступок по Донбассу, то их придется выносить на всеукраинский референдум. Также он ушел от вопроса, требовал ли Байден дать особый статус "ДНР" и "ЛНР". 

Из чего можно было сделать однозначный вывод - президент США говорил с Зеленским об исполнении Киевом политической части Минских соглашений. Что Украина делать отказывалась на протяжении многих лет. 

После разговора с Байденом в Киев прилетела эмиссар Госдепа Карен Донфрид. Она собрала Ермака, и.о. главы украинской делегации в ТКГ Костина и министра Кулебу, чтобы обсудить исполнение Минских соглашений. 15 декабря американка полетела в Москву, где получила список предложений России о деэскалации с НАТО. 

Когда Донфрид была в Москве, Зеленский полетел в Брюссель на саммит "Восточного партнерства". Там он встретился с лидерами Германии и Франции - как по отдельности, так и втроем. Французский президент Макрон прямо заявил тогда, что речь шла о Минских соглашениях. Параллельно Берлин и Париж вели телефонные переговоры с Москвой. 

Прошла неделя, и Ермак заявил, что Украина берет на себя обязательство вернуться к перемирию. А украинские военные подтвердили, что возвращаются к запрету на открытие ответного огня. Вслед за этим, появилось совместное заявление МИД Германии и Франции с поддержкой этого решения.

То есть вывод напрашивается однозначный - к условиям перемирия украинская сторона вернулась под давлением Запада (точнее, заявила, что вернулась). Да и события, которые предшествовали, тоже в этом убеждают. Америка и Европа явно усилили нажим на Украину по поводу Донбасса. 

Но не только. 

Вернут выборы и отменят санкции?

Вчера, 23 декабря, Центризбирком внезапно занялся темой местных выборов на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Там, где их в 2020 году проводить запретили, ссылаясь, что это небезопасно из-за военного конфликта. 

Это решение тогда вызвало масштабную критику, как в Украине, так и в мире. Всем было понятно, что власть боится провала своей партии в тех регионах. И хочет сохранить там прямое президентское правление через военно-гражданские администрации. 

Отменить выборы на Донбассе не додумался в свое время даже Порошенко, хотя понимал, что в этих областях поддержат его оппонента Зеленского. Который через год "отблагодарил" местных жителей тем, что лишил их права голосовать. 

Но теперь ЦИК решила обратиться к военно-гражданским администрациям и спросить у них - реально ли провести на Донбассе местные выборы 27 марта 2022 года. 

Если ВГА дадут положительный ответ и заявят, что с безопасностью все в порядке, то дату выборов объявят не позже 16 января - назначив их на последнее воскресенье марта. Ответ от администраций должен поступить не позже 13 января. 

Эта инициатива, как видим, поступила тоже после того, как Зеленский и Ермак переговорили с представителями Запада по Донбассу. 

Но есть и другие признаки того, что Киев подталкивают к определенной разрядке. "Стране" стало известно, что на саммите "Восточного партнерства" европейские лидеры предложили Зеленскому целый ряд мер по деэскалацию отношений с Россией.

Среди них - снятие санкций СНБО со СМИ (в том числе - "Страны") и прекращение уголовного преследования лидера оппозиционной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. 

По мнению европейцев эти меры помогут снять напряженность в отношениях с Россией, а также внутри Украины. Предложения публично не озвучивались и были переданы украинской стороне в конфиденциальном порядке, рассказал "Стране" источник в дипломатических кругах, имевший отношение к переговорам.

Что это означает?

Мы видим, что эти процессы разворачиваются на фоне больших переговоров Москвы с Вашингтоном и НАТО. А Зеленскому Байден позвонил через два дня после разговора с Путиным. 

Позже Россия опубликовала свои условия сделки по деэскалации с Западом - отказ от дальнейшего продвижения НАТО на восток (то есть в Украину и Грузию), от милитаризации Украины и размещения там ударных вооружений. А также вывод аналогичного оружия из стран Восточной Европы. 

Но, судя по сигналам, которые идут из Вашингтона и Евросоюза, на какие-то стратегические уступки России по ее списку требований пока идти не хотят. В первую очередь - давать гарантии по расширению НАТО и не вступлению в Альянс Украины (хотя, во времена холодной войны подобные гарантии давались по поводу Австрии и Финляндии - то есть прецеденты есть).

Но и от переговоров при этом Запад не отказывается, опасаясь срыва ситуации в неконтролируемый конфликт. 

Поэтому на какие-то другие, менее глобальные шаги, чтоб снизить напряженность в отношениях с Россией, Европа и США пойти вполне могут. И сейчас такие шаги как раз и "нащупываются" в общении с украинскими властями и с РФ.

Возобновление перемирия на Донбассе и снятие санкций СНБО как раз в их перечень могут теоретически попасть.

Тем более, что отмена санкций против украинских граждан и СМИ вполне соответствует демократическим понятиям, так как фактически восстанавливает в Украине политическую конкуренцию разных идеологических лагерей.

Другой вопрос, что этого может быть не достаточно для снижения напряжённости (и далеко не факт, что Зеленский, например, согласится снять санкции, так как на них де-факто держится вся его власть). Но список возможных компромиссов большой. Есть из чего выбрать. Главное, чтоб было желание выйти на какие-то реальные договорённости. 

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Теги: news, новости, Украина, Запад, Донбасс, 7dniv, 7dnivinfo  
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