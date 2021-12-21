 

Из-за цен на газ украинский пищепром грозит дефицитом еды уже в январе

События Сегодня, 19:3165
Из-за цен на газ украинский пищепром грозит дефицитом еды уже в январе

"Страна" уже писала о рекордных ценах на газ в Европе и Украине.

На днях на Украинской энергетической бирже появился новый космический ценник - порядка 73 гривен за куб.

23 декабря на аукционе на Украинской энергетической бирже стартовая цена немного просела - "Нафтогаз Трейдинг" выставил ресурс по 57 201 гривен за тысячу кубов.

Но на официальном сайте "Нафтогаз Трейдинг" 22 декабря обновилась цена на газ с поставкой в январе - 73 262 гривен за тысячу кубов. До этого обновление цен на сайте этого поставщика было 6 декабря, и тогда заявлялась цена 35952 гривен за тысячу кубов. То есть, за 16 дней газ подорожал более чем в два раза.

Сказать, что бизнес в шоке от новых ценников, - не сказать ничего. На рынке ширятся панические настроения. Сразу несколько профильных ассоциация заявили о возможном коллапсе в отраслях. К примеру, хлебопеки прогнозируют дефицит хлеба уже в январе, а стоимость буханки может подняться до 40 гривен.

"Укркондпром" заявил, что кондитерские фабрики уже приостанавливают производство части ассортимента из-за супер высоких цен на газ. По словам главы этой ассоциации Александра Балдынюка, с января фабрики вообще начнут останавливаться.

"Чтобы работать в январе, с газом по 56-70 гривен за куб, который предлагают поставщики, нам придется на 10% снизить закупочную цену на молоко и на 10% повысить отпускные цены. Но даже при этом возможно сокращение производства", - говорит нам Сергей Вовченко, глава наблюдательного совета компании "Молочный альянс" (ТМ "Яготинське", "Славия", "Златокрай" и другие).

По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, рекордные ценники на газ ударят практически по всем производителям еды.

"Нас ожидает не только рост цен, но еще и сокращение ассортимента и ухудшение качества продукции. Ведь в условиях низкого платежеспособного спроса производители, чтобы окончательно не растерять покупателей, будут "экспериментировать" с рецептурой — вместо масла добавлять пальмовый жир, шоколад разбавлять соей", — говорит он.

Разбирались, как дорогой газ скажется на пищепоме и ценниках на еду.

"Повышать цены или закрывать заводы"

Мы уже писали о настроениях бизнеса, когда газ был по 40-45 гривен за куб. Тепличники тогда заявили, что для них такой тариф неподъемный — бизнес работал в ноль уже при газе в 30-35 гривен. Сахарозаводчики также начали бить тревогу, и направила в адрес Кабмина письмо с просьбой поддержать отрасль и заложить в бюджет дотацию для производителей в размере 150 гривен на тонну продукции. Впрочем, пока их просьбы так и остались без ответа.

Между тем, газ еще больше подорожал. Ведь на январь поставщики озвучили тариф до 70-73 гривен за куб.

Не удивительно, что список предприятий, которые не смогут потянуть такие ценники, с каждым днем только увеличивается.

Всеукраинская ассоциация пекарей заявила, что хлеб в следующем году может подорожать до 40 гривен за буханку. Среди причин, кроме дорогого газа, высокие цены на сырье. Хотя в этом году Украина собрала рекордный урожай зерна, только 40% пшеницы можно использовать для производства хлеба. Причем, продовольственное зерно активно экспортируется, поэтому может возникнуть дефицит, и не исключено, что муку придется закупать за границей.

О росте цен говорят и производители подсолнечного масла. Представитель "Украинского совета бизнеса", бенефициар компании "ГрадОлия" Станислав Таршин рассказал СМИ, что газ для предприятий подорожал в 2,5 раза, из - за чего себестоимость производства для предприятий масло- жировой отрасли увеличится до 10%. Ценники на подсолнечное масло в магазинах могут превысить 100 гривен за литр.

В "Укркондпроме" говорят, что нынешние цены на газ неподъемные.

"Кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансируют на грани рентабельности из-за высоких цен на газ и подорожания других составляющих себестоимости. Ведь газ в этом году дорожает ежемесячно, начиная с января, когда его стоимость для производителей составляла 5,9 тысяч гривен за тысячу кубов. В прошлом месяце производители покупали газ в среднем по ценам около 40 гривен, и уже при этом производство многих видов продукции было нерентабельным, а выполнение ранее подписанных контрактов убыточным. В декабре поставщики предлагали газ по 55 тысяч гривен, при которой реализовать продукцию по экономически обоснованным ценам уже трудно. А при стоимости газа для производственных потребностей в 73 тысячи кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция станет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешних рынках",— сказал глава "Укркондпрома" Александр Балдынюк.

Александр Былдынюк рассказал нам, что больше всего дорогой газ ударил по производству мучной продукции и карамели.

"Если ранее его доля в себестоимости составляла 2-4%, то сейчас 12-18%. Производители кофе, которые входят в нашу ассоциацию, вообще получили космические цифры, так как у них и ранее доля газа была высокой - порядка 10%. Но это только затраты на газ. А кроме него, подорожали также другие составляющие себестоимости - мука, сахар, упаковка, логистика. С начала года кондитерская продукция уже подорожала на 25%, сейчас нужно поднимать цены еще на 10-15%. Но будем реалистами - повышение цен за год на 40% при нашей покупательской способности - это очень много. Украинские сладости уже и так вытесняет импорт - за год его объемы выросли на 30%. А, если цены на украинскую продукцию еще больше повысить, конкурировать с импортном станет сложно. К слову, на внешних рынках мы уже проигрываем конкуренцию. Россияне теснят нас на арабских рынках, сложно тягаться по ценам также с поляками. Многие фабрики работают по экспорту в минус, только бы не потерять рынок сбыта", - говорит Балдынюк.

По его словам, некоторые предприятия уже останавливаются, к примеру, Херсонская кондитерская фабрика. Многим также придется сужать ассортимент - отказываться от наиболее "энергоемкой" продукции, скажем, печенья.

По словам руководителя Ассоциации "Теплицы Украины» Алексея Чайки, работать с газом по 73 гривны за куб предприятия этой отрасли также не смогут.

"Комбинат "Тепличный" урожай огурцов не закладывал, будем есть импортные. По томатам пока неизвестно— если переведут теплицы на отопление дизельным топливом, может будет закладка урожая. Бизнес сейчас просчитывает разные варианты",— говорит Чайка. Но, по его словам, в любом случае по итогам сезона многие теплицы закроются.

"В декабре мы покупали газ по 35 гривен за куб. На январь поставщики озвучивают цену в 56-70 гривен. Но мы рассчитываем, что удастся взять газ по нижней цене. 

В прошлом году мы платили за газ 5,5 млн гривен в месяц, в этом месяце платёжка выросла до 27 млн, а в январе придется заплатить 45 млн, то есть, в 9 раз больше, чем в прошлом году.

При этом газ ведь дорожает не только для производителей молочки. Линейку продукции для детей мы разливаем в стеклянную тару. Стекло — это газовые печи, поэтому бутылочка, которая сейчас стоит 3,65, подорожает до 7 гривен за штуку. 

Нам, чтобы работать и не закрывать заводы, придется на 10% снизить закупочные цены на молоко и на 10% повысить отпускные цены на продукцию. По сырью мы уже ведем переговоры с поставщиками. Придется снизить цену на 1,5 гривны за литр — если сейчас берем по 12,5 гривен, то будем по 11 гривен. Иначе нам просто придется законсервировать половину заводов, и молоко им вообще будет некуда сдавать. Также, скорее всего, будем сокращать производство — если сейчас перерабатываем 800 литров молока, придется снизить объем до 700 литров. Как будем дальше — не знаю. При таких ценах на газ бизнес просто не сможет выжить",— рассказал нам Сергей Вовчук.

"Нам говорят - рынок, а по факту все вытесняет импорт"

По словам Олега Пендзина, для пищепрома проблема сейчас в том, что дорожает не только газ.

"Электроэнергия, сахар, упаковка, все это за последний год подорожало в 1,5- 2,5 раза. Соответственно, себестоимость продукции просто взлетела. Причем, ценники накручиваются на всех этапах переработки. Зерно сушится на элеваторах, где используются энергоносители, на муке тоже идет наценка, хлеб пекут в газовых печах. То есть, по итогу на готовую продукцию идет уже тройная накрутка. Если доля энергоносителей в себестоимости продукции достигнет 30-350%, а к этому все идет, возникает резонный вопрос — зачем вообще работать", — отмечает Пендзин.

По его словам, продукты питания из-за дорогого газа могут подорожать на 20-30% и больше.

"Но тут возникает другой вопрос — кто их будет покупать по таким ценам. Ведь благосостояние украинцев не растет, многим не хватает на еду уже сейчас. Поэтому производители будут повышать цены острожно. А чтобы снизить себестоимость, будут экспериментировать с рецептурой, заменять ингредиенты на более дешевые. Скажем, вместо масла добавлять пальмовый жир, шоколад разбавлять соей, сахар заменят подстастителями, станут класть больше ароматизаторов. В итоге не только ценники вырастут, но еще и снизится качество продукции»,— говорит Пендзин.

Впрочем, по словам Балдынюка, в условиях жесткой конкуренции с импортом некачественную продукцию просто никто не купит, так что путь "кулинарных экспериментов" для пищевиков тупиковый.

Пищевики говорят, что государство, чтобы спасти отрасль и не допустить дефицита продуктов питания, могло бы поддержать предприятия, к примеру, дать газ по льготной цене.

"Себестоимость отечественного газа всего 3-4 гривны за куб, а бизнесу почему -то предлагают платить по 70 гривен. Говорят, рынок. Но какой же это рынок, если кто-то получает сверхприбыли на газе, а промышленность просто умирает. В этому случае надо мыслить категориями экономической безопасности страны. Создается такое впечатление, что у нас идет ставка на сырьевой экспорт, а собственное производство никому не нужно - все готовы заменить импортом", - отмечает Александр Балдынюк.

Как вариант в "Укрсахаре" предлагают дотации для отдельных сегментов рынка, скажем, для себя просят дотацию в 150 гривен на тонну сахара. 

Прислушаются ли к ним в правительстве - пока не ясно. В Кабмине сообщили, что 24 декабря под руководством президента Зеленского состоялось совещание относительно поддержки украинских производителей хлеба и других социально важных пищевых товаров.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство разрабатывает механизм поддержки хлебопеков, чтобы обеспечить бесперебойное производство и стабильные цены.

"За последний год цена на газ в Европе выросла более чем в пять раз. Соотвественно, цены на голубое топливо выросли и в Украине. В таких условиях производители хлеба рассматривают вопрос повышения цены. Государство в этом случае должно защитить и украинских хлебопеков и потребителей. По инициативе президента Украины правительство подготовило несколько механизмов соответствующей поддержки и планирует внедрить их уже в ближайшее время", - цитирует Шмыгаля пресс-служба Кабмина.

Что это будут за механизмы - пока точно неясно. В Кабмине заявили, что будет "механизм поддержки до сбалансирования мировых цен на голубое топливо". И, кроме того, правительство планирует вернуть ограничение цен на ряд социальных и пищевых продуктов, "что также позволит сдержать рост их цены. Сейчас проводятся соотвествующие консультации с представителями бизнеса", - сказали в Кабмине.

В тоже время, понятно, что стратегически проблема может быть решена только в трех случаях: либо цены на газ в Европе упадут до уровня менее 500-600 долларов, либо Украина заключит прямые договора на поставки газа из России, что позволит отвязать цены для промышленности от европейского спотового рынка.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, дефицит, еда, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

На Украинской энергетической бирже цены на газ перевалили за 60 тысяч гривен за тысячу кубометров
На Украинской энергетической бирже цены на газ перевалили за 60 тысяч гривен за тысячу кубометров
21-дек-2021, 14:24
Почему в Украине резко взлетели цены на газ и что будет дальше
Почему в Украине резко взлетели цены на газ и что будет дальше
20-дек-2021, 20:43
Почему в Украину начали поставлять российские овощи и переживут ли дорогой газ наши теплицы
Почему в Украину начали поставлять российские овощи и переживут ли дорогой газ наши теплицы
19-ноя-2021, 20:07
Почему в Украине взлетел в цене главный нацпродукт
Почему в Украине взлетел в цене главный нацпродукт
11-ноя-2021, 14:42
Почему в Украине подорожают гречка и другие крупы, несмотря на рекордный урожай
Почему в Украине подорожают гречка и другие крупы, несмотря на рекордный урожай
26-окт-2021, 17:41

Последние новости

20:33
Политика
Что Зеленский и Ермак предложили по Донбассу и примет ли это Москва
20:32
События
Комиссия по избранию главы САП снова не утвердила результаты конкурса, по которому победил Клименко
20:31
События
На Новый год Вакарчук выступит на закрытой вечеринке у "водочного короля" из России
19:31
События
Из-за цен на газ украинский пищепром грозит дефицитом еды уже в январе
18:12
События
В "Вечернем квартале" анонсировали участие Зеленского в новогоднем выпуске шоу
15:41
События
Какие условия по Донбассу Украине выставляет Запад
15:39
События
Google почти на 100 млн долларов за неудаление запрещенной информации
15:32
Политика
Cогласие на задержание Петра Порошенко дал Печерский райсуд
13:22
События
По пути на телеэфир мэр Ивано-Франковска застрял в лифте
12:21
События
Построить забор на границе с Украиной захотели в Польше
12:18
События
В подготовке наступления на Донбассе Россия вновь обвинила Украину
12:17
События
Как на столичном вокзале "потеряли" ёлку за 5 миллионов, а нашли за 600 тысяч
10:12
События
Как украинских женщин заставят ходить в военкомат и можно ли "откосить"
10:05
События
Условия въезда для украинцев ужесточила Чехия
10:03
События
Дети в Херсонской области игравшие на тонком льду утонули в пруду
09:30
Политика
Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО может спровоцировать масштабный конфликт в Европе
09:28
События
Когда последние два региона Украины покинут красную зону карантина рассказали в Минздраве
09:14
События
Прототип телевизора, который может передавать вкус еды показали в Японии
09:11
События
Прошение об обжаловании решения британского суда об экстрадиции в США подал Ассанж
09:06
События
Легендарного Пеле выписали из больницы отпраздновать Рождество

Новости ТОП-7

Главком ВСУ берет свои слова назад. О чем на самом деле договорились вчера по перемирию на Донбассе8064
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 декабря 2021570
В Минобороны решили массово поставить женщин на военный учет456
Зачем Шойгу заговорил о химатаке на Донбассе, которую готовят американцы394
Впервые украинские военные применили "Джавелины" на Донбассе331
Празднующая день рождения компания в Днепре на территории школы до смерти забила двух бездомных310
Новых встреч Байдена и Путина в планах США сейчас нет303

Досуг

Сфера застосування металевих тильд
Сфера застосування металевих тильд
Сьогодні великою популярністю користується шильд із QR кодом. Функціонал класичного лінійного штрих-коду обмежений введенням кількох символів та цифр. Тоді як QR код дозволяє ввести будь-які дані - від найменування виробу до контактів виробника.
Вчера, 22:15120
На что следует обратить внимание при выборе айфона
На что следует обратить внимание при выборе айфона
В первую очередь необходимо определиться с тем, какой объем памяти вам нужен. Сегодня в продаже можно найти модели с 32 и 128 Гб памяти. Если вы покупаете телефон для себя, то лучше всего остановиться на варианте с большим объемом.
Вчера, 21:05138
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Торты на заказ давно актуальны, ведь это отличная возможность порадовать себя уникальным десертом, о чем на Vatsak.com.ua. Вы можете выбрать любое оформление, любое наполнение.
Вчера, 07:33151
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Розмарин — прекрасное растение, представляющее собой вечнозелёный кустарник.
22-дек-2021, 23:09198
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Атрофия зрительного нерва (АЗН) – исход многих офтальмологических заболеваний. У пациентов с этим заболеванием необратимо ухудшается зрение.
22-дек-2021, 13:38168
Как украинцам покупать одежду в США
Как украинцам покупать одежду в США
Не секрет, что многочисленные американские интернет-магазины одежды всегда предлагают богатое разнообразие качественных, модных, а главное доступных вещей, которые всегда приходятся по вкусу украинскому потребителю. Но возникает вопрос: как можно заказывать одежду в США?
22-дек-2021, 13:35181

События

Комиссия по избранию главы САП снова не утвердила результаты конкурса, по которому победил Клименко
Комиссия по избранию главы САП снова не утвердила результаты конкурса, по которому победил Клименко
В пятницу, 24 декабря, члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) снова собрались на заседание, чтобы выбрать главу САП.
Сегодня, 20:3254
На Новый год Вакарчук выступит на закрытой вечеринке у "водочного короля" из России
На Новый год Вакарчук выступит на закрытой вечеринке у "водочного короля" из России
Приватное мероприятие пройдёт на латвийском курорте, а именно дома у российского миллиардера Юрия Шефлера.
Сегодня, 20:3150
Из-за цен на газ украинский пищепром грозит дефицитом еды уже в январе
Из-за цен на газ украинский пищепром грозит дефицитом еды уже в январе
На днях на Украинской энергетической бирже появился новый космический ценник - порядка 73 гривен за куб.
Сегодня, 19:3166
В "Вечернем квартале" анонсировали участие Зеленского в новогоднем выпуске шоу
В "Вечернем квартале" анонсировали участие Зеленского в новогоднем выпуске шоу
Актриса Студии "Квартал 95" Елена Кравец сообщила, что зрители увидят в эфире новогоднего "Вечернего квартала", как президент Украины Владимир Зеленский подыграет в одном из номер юмористического шоу. 
Сегодня, 18:1279
Какие условия по Донбассу Украине выставляет Запад
Какие условия по Донбассу Украине выставляет Запад
После того, как Украина заявила о возврате к перемирию на Донбассе, возник вопрос: чем это было вызвано? Личным решением Зеленского или следствием давления Запада?
Сегодня, 15:41107
Google почти на 100 млн долларов за неудаление запрещенной информации
Google почти на 100 млн долларов за неудаление запрещенной информации
Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей (2,6 млрд гривен; 98, 3 млн долларов) за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.
Сегодня, 15:3983
7 Днів