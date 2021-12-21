Из-за цен на газ украинский пищепром грозит дефицитом еды уже в январе

"Страна" уже писала о рекордных ценах на газ в Европе и Украине.

На днях на Украинской энергетической бирже появился новый космический ценник - порядка 73 гривен за куб.

23 декабря на аукционе на Украинской энергетической бирже стартовая цена немного просела - "Нафтогаз Трейдинг" выставил ресурс по 57 201 гривен за тысячу кубов.

Но на официальном сайте "Нафтогаз Трейдинг" 22 декабря обновилась цена на газ с поставкой в январе - 73 262 гривен за тысячу кубов. До этого обновление цен на сайте этого поставщика было 6 декабря, и тогда заявлялась цена 35952 гривен за тысячу кубов. То есть, за 16 дней газ подорожал более чем в два раза.

Сказать, что бизнес в шоке от новых ценников, - не сказать ничего. На рынке ширятся панические настроения. Сразу несколько профильных ассоциация заявили о возможном коллапсе в отраслях. К примеру, хлебопеки прогнозируют дефицит хлеба уже в январе, а стоимость буханки может подняться до 40 гривен.

"Укркондпром" заявил, что кондитерские фабрики уже приостанавливают производство части ассортимента из-за супер высоких цен на газ. По словам главы этой ассоциации Александра Балдынюка, с января фабрики вообще начнут останавливаться.

"Чтобы работать в январе, с газом по 56-70 гривен за куб, который предлагают поставщики, нам придется на 10% снизить закупочную цену на молоко и на 10% повысить отпускные цены. Но даже при этом возможно сокращение производства", - говорит нам Сергей Вовченко, глава наблюдательного совета компании "Молочный альянс" (ТМ "Яготинське", "Славия", "Златокрай" и другие).

По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, рекордные ценники на газ ударят практически по всем производителям еды.

"Нас ожидает не только рост цен, но еще и сокращение ассортимента и ухудшение качества продукции. Ведь в условиях низкого платежеспособного спроса производители, чтобы окончательно не растерять покупателей, будут "экспериментировать" с рецептурой — вместо масла добавлять пальмовый жир, шоколад разбавлять соей", — говорит он.

Разбирались, как дорогой газ скажется на пищепоме и ценниках на еду.

"Повышать цены или закрывать заводы"

Мы уже писали о настроениях бизнеса, когда газ был по 40-45 гривен за куб. Тепличники тогда заявили, что для них такой тариф неподъемный — бизнес работал в ноль уже при газе в 30-35 гривен. Сахарозаводчики также начали бить тревогу, и направила в адрес Кабмина письмо с просьбой поддержать отрасль и заложить в бюджет дотацию для производителей в размере 150 гривен на тонну продукции. Впрочем, пока их просьбы так и остались без ответа.

Между тем, газ еще больше подорожал. Ведь на январь поставщики озвучили тариф до 70-73 гривен за куб.

Не удивительно, что список предприятий, которые не смогут потянуть такие ценники, с каждым днем только увеличивается.

Всеукраинская ассоциация пекарей заявила, что хлеб в следующем году может подорожать до 40 гривен за буханку. Среди причин, кроме дорогого газа, высокие цены на сырье. Хотя в этом году Украина собрала рекордный урожай зерна, только 40% пшеницы можно использовать для производства хлеба. Причем, продовольственное зерно активно экспортируется, поэтому может возникнуть дефицит, и не исключено, что муку придется закупать за границей.

О росте цен говорят и производители подсолнечного масла. Представитель "Украинского совета бизнеса", бенефициар компании "ГрадОлия" Станислав Таршин рассказал СМИ, что газ для предприятий подорожал в 2,5 раза, из - за чего себестоимость производства для предприятий масло- жировой отрасли увеличится до 10%. Ценники на подсолнечное масло в магазинах могут превысить 100 гривен за литр.

В "Укркондпроме" говорят, что нынешние цены на газ неподъемные.

"Кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансируют на грани рентабельности из-за высоких цен на газ и подорожания других составляющих себестоимости. Ведь газ в этом году дорожает ежемесячно, начиная с января, когда его стоимость для производителей составляла 5,9 тысяч гривен за тысячу кубов. В прошлом месяце производители покупали газ в среднем по ценам около 40 гривен, и уже при этом производство многих видов продукции было нерентабельным, а выполнение ранее подписанных контрактов убыточным. В декабре поставщики предлагали газ по 55 тысяч гривен, при которой реализовать продукцию по экономически обоснованным ценам уже трудно. А при стоимости газа для производственных потребностей в 73 тысячи кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция станет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешних рынках",— сказал глава "Укркондпрома" Александр Балдынюк.

Александр Былдынюк рассказал нам, что больше всего дорогой газ ударил по производству мучной продукции и карамели.

"Если ранее его доля в себестоимости составляла 2-4%, то сейчас 12-18%. Производители кофе, которые входят в нашу ассоциацию, вообще получили космические цифры, так как у них и ранее доля газа была высокой - порядка 10%. Но это только затраты на газ. А кроме него, подорожали также другие составляющие себестоимости - мука, сахар, упаковка, логистика. С начала года кондитерская продукция уже подорожала на 25%, сейчас нужно поднимать цены еще на 10-15%. Но будем реалистами - повышение цен за год на 40% при нашей покупательской способности - это очень много. Украинские сладости уже и так вытесняет импорт - за год его объемы выросли на 30%. А, если цены на украинскую продукцию еще больше повысить, конкурировать с импортном станет сложно. К слову, на внешних рынках мы уже проигрываем конкуренцию. Россияне теснят нас на арабских рынках, сложно тягаться по ценам также с поляками. Многие фабрики работают по экспорту в минус, только бы не потерять рынок сбыта", - говорит Балдынюк.

По его словам, некоторые предприятия уже останавливаются, к примеру, Херсонская кондитерская фабрика. Многим также придется сужать ассортимент - отказываться от наиболее "энергоемкой" продукции, скажем, печенья.

По словам руководителя Ассоциации "Теплицы Украины» Алексея Чайки, работать с газом по 73 гривны за куб предприятия этой отрасли также не смогут.

"Комбинат "Тепличный" урожай огурцов не закладывал, будем есть импортные. По томатам пока неизвестно— если переведут теплицы на отопление дизельным топливом, может будет закладка урожая. Бизнес сейчас просчитывает разные варианты",— говорит Чайка. Но, по его словам, в любом случае по итогам сезона многие теплицы закроются.

"В декабре мы покупали газ по 35 гривен за куб. На январь поставщики озвучивают цену в 56-70 гривен. Но мы рассчитываем, что удастся взять газ по нижней цене.

В прошлом году мы платили за газ 5,5 млн гривен в месяц, в этом месяце платёжка выросла до 27 млн, а в январе придется заплатить 45 млн, то есть, в 9 раз больше, чем в прошлом году.

При этом газ ведь дорожает не только для производителей молочки. Линейку продукции для детей мы разливаем в стеклянную тару. Стекло — это газовые печи, поэтому бутылочка, которая сейчас стоит 3,65, подорожает до 7 гривен за штуку.

Нам, чтобы работать и не закрывать заводы, придется на 10% снизить закупочные цены на молоко и на 10% повысить отпускные цены на продукцию. По сырью мы уже ведем переговоры с поставщиками. Придется снизить цену на 1,5 гривны за литр — если сейчас берем по 12,5 гривен, то будем по 11 гривен. Иначе нам просто придется законсервировать половину заводов, и молоко им вообще будет некуда сдавать. Также, скорее всего, будем сокращать производство — если сейчас перерабатываем 800 литров молока, придется снизить объем до 700 литров. Как будем дальше — не знаю. При таких ценах на газ бизнес просто не сможет выжить",— рассказал нам Сергей Вовчук.

"Нам говорят - рынок, а по факту все вытесняет импорт"

По словам Олега Пендзина, для пищепрома проблема сейчас в том, что дорожает не только газ.

"Электроэнергия, сахар, упаковка, все это за последний год подорожало в 1,5- 2,5 раза. Соответственно, себестоимость продукции просто взлетела. Причем, ценники накручиваются на всех этапах переработки. Зерно сушится на элеваторах, где используются энергоносители, на муке тоже идет наценка, хлеб пекут в газовых печах. То есть, по итогу на готовую продукцию идет уже тройная накрутка. Если доля энергоносителей в себестоимости продукции достигнет 30-350%, а к этому все идет, возникает резонный вопрос — зачем вообще работать", — отмечает Пендзин.

По его словам, продукты питания из-за дорогого газа могут подорожать на 20-30% и больше.

"Но тут возникает другой вопрос — кто их будет покупать по таким ценам. Ведь благосостояние украинцев не растет, многим не хватает на еду уже сейчас. Поэтому производители будут повышать цены острожно. А чтобы снизить себестоимость, будут экспериментировать с рецептурой, заменять ингредиенты на более дешевые. Скажем, вместо масла добавлять пальмовый жир, шоколад разбавлять соей, сахар заменят подстастителями, станут класть больше ароматизаторов. В итоге не только ценники вырастут, но еще и снизится качество продукции»,— говорит Пендзин.

Впрочем, по словам Балдынюка, в условиях жесткой конкуренции с импортом некачественную продукцию просто никто не купит, так что путь "кулинарных экспериментов" для пищевиков тупиковый.

Пищевики говорят, что государство, чтобы спасти отрасль и не допустить дефицита продуктов питания, могло бы поддержать предприятия, к примеру, дать газ по льготной цене.

"Себестоимость отечественного газа всего 3-4 гривны за куб, а бизнесу почему -то предлагают платить по 70 гривен. Говорят, рынок. Но какой же это рынок, если кто-то получает сверхприбыли на газе, а промышленность просто умирает. В этому случае надо мыслить категориями экономической безопасности страны. Создается такое впечатление, что у нас идет ставка на сырьевой экспорт, а собственное производство никому не нужно - все готовы заменить импортом", - отмечает Александр Балдынюк.

Как вариант в "Укрсахаре" предлагают дотации для отдельных сегментов рынка, скажем, для себя просят дотацию в 150 гривен на тонну сахара.

Прислушаются ли к ним в правительстве - пока не ясно. В Кабмине сообщили, что 24 декабря под руководством президента Зеленского состоялось совещание относительно поддержки украинских производителей хлеба и других социально важных пищевых товаров.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство разрабатывает механизм поддержки хлебопеков, чтобы обеспечить бесперебойное производство и стабильные цены.

"За последний год цена на газ в Европе выросла более чем в пять раз. Соотвественно, цены на голубое топливо выросли и в Украине. В таких условиях производители хлеба рассматривают вопрос повышения цены. Государство в этом случае должно защитить и украинских хлебопеков и потребителей. По инициативе президента Украины правительство подготовило несколько механизмов соответствующей поддержки и планирует внедрить их уже в ближайшее время", - цитирует Шмыгаля пресс-служба Кабмина.

Что это будут за механизмы - пока точно неясно. В Кабмине заявили, что будет "механизм поддержки до сбалансирования мировых цен на голубое топливо". И, кроме того, правительство планирует вернуть ограничение цен на ряд социальных и пищевых продуктов, "что также позволит сдержать рост их цены. Сейчас проводятся соотвествующие консультации с представителями бизнеса", - сказали в Кабмине.

В тоже время, понятно, что стратегически проблема может быть решена только в трех случаях: либо цены на газ в Европе упадут до уровня менее 500-600 долларов, либо Украина заключит прямые договора на поставки газа из России, что позволит отвязать цены для промышленности от европейского спотового рынка.