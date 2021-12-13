На Новый год Вакарчук выступит на закрытой вечеринке у "водочного короля" из России

"Стране" стало известно, что фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в новогоднюю ночь 31 декабря даст концерт на закрытой вечеринке в Юрмале.

Приватное мероприятие пройдёт на латвийском курорте, а именно дома у российского миллиардера Юрия Шефлера.

Шефлер владелец группы "S.P.I. International", одного из крупнейших производителей водки. Его самый известный продукт - легендарная "Столичная". Долгое время он находился в сложных отношениях с российскими властями, которые с ним судились за водочные бренды. Против самого Шефлера возбудили уголовные дела, он уехал за границу и был объявлен в розыск. Но в 2018 году попал под амнистию, дела были закрыты, а розыск отменен.

Миллиардер входит в рейтинги богатейших людей РФ с капиталом в 1,6 млрд долларов.

Шефлер не пожалел для именитой украинской группы солидный гонорар. Как говорят источники "Страны" он составит €220 000.

Также говорят, что к организации вечеринки причастна известная модель "Мисс Россия" и "Мисс Мира-2008" Ксения Суханова. Ее видели в Юрмале в компании Шефлера на дне рождения Игоря Крутого, после чего поползли слухи о романе красотки и водочного короля.