В пятницу, 24 декабря, члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) снова собрались на заседание, чтобы выбрать главу САП.

Комиссия по избранию руководителя САП вновь не утвердила результаты конкурса, по которым детектив НАБУ Александр Клименко (на него ставит Запад) получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП.

За проект решения, которым предлагалось утвердить результаты прохождения конкурса, общий рейтинг, кандидатуру детектива НАБУ Александра Клименко для занятия должности руководителя САП и направить на согласование в Офис генерального прокурора у комиссии не нашлось голосов.

Не нашлось и голосов за другие проекты решений.

Таким образом САП пока остается без руководителя, а дата нового заседания комиссии не назначена.

В грунтовых структурах, близким к западным посольствам, которые лоббируют кандидатуру Клименко уже обвинили Зеленского и его Офис в блокировании подведения итогов конкурса.