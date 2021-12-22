 

Комиссия по избранию главы САП снова не утвердила результаты конкурса, по которому победил Клименко

События Сегодня, 20:3254
Комиссия по избранию главы САП снова не утвердила результаты конкурса, по которому победил Клименко

В пятницу, 24 декабря, члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) снова собрались на заседание, чтобы выбрать главу САП.

Комиссия по избранию руководителя САП вновь не утвердила результаты конкурса, по которым детектив НАБУ Александр Клименко (на него ставит Запад) получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП.

За проект решения, которым предлагалось утвердить результаты прохождения конкурса, общий рейтинг, кандидатуру детектива НАБУ Александра Клименко для занятия должности руководителя САП и направить на согласование в Офис генерального прокурора у комиссии не нашлось голосов.

Не нашлось и голосов за другие проекты решений.

Таким образом САП пока остается без руководителя, а дата нового заседания комиссии не назначена.

В грунтовых структурах, близким к западным посольствам, которые лоббируют кандидатуру Клименко уже обвинили Зеленского и его Офис в блокировании подведения итогов конкурса.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, САП, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Почему Банковая сорвала назначение главы САП и чем это ей обернется
Почему Банковая сорвала назначение главы САП и чем это ей обернется
22-дек-2021, 15:45
Признание судом незаконным конкурса на должность главы САП прокомментировали у Зеленского
Признание судом незаконным конкурса на должность главы САП прокомментировали у Зеленского
21-дек-2021, 09:54
Протестующие на Банковой поставили Зеленскому ультиматум
Протестующие на Банковой поставили Зеленскому ультиматум
21-ноя-2021, 22:38
Назначенного год назад главу Закарпатской ОГА Полоскова уволил Зеленский
Назначенного год назад главу Закарпатской ОГА Полоскова уволил Зеленский
19-ноя-2021, 12:52
Полномочия главы партии
Полномочия главы партии "Слуга народа" внезапно сложил Корниенко
8-ноя-2021, 14:15

Последние новости

20:33
Политика
Что Зеленский и Ермак предложили по Донбассу и примет ли это Москва
20:32
События
Комиссия по избранию главы САП снова не утвердила результаты конкурса, по которому победил Клименко
20:31
События
На Новый год Вакарчук выступит на закрытой вечеринке у "водочного короля" из России
19:31
События
Из-за цен на газ украинский пищепром грозит дефицитом еды уже в январе
18:12
События
В "Вечернем квартале" анонсировали участие Зеленского в новогоднем выпуске шоу
15:41
События
Какие условия по Донбассу Украине выставляет Запад
15:39
События
Google почти на 100 млн долларов за неудаление запрещенной информации
15:32
Политика
Cогласие на задержание Петра Порошенко дал Печерский райсуд
13:22
События
По пути на телеэфир мэр Ивано-Франковска застрял в лифте
12:21
События
Построить забор на границе с Украиной захотели в Польше
12:18
События
В подготовке наступления на Донбассе Россия вновь обвинила Украину
12:17
События
Как на столичном вокзале "потеряли" ёлку за 5 миллионов, а нашли за 600 тысяч
10:12
События
Как украинских женщин заставят ходить в военкомат и можно ли "откосить"
10:05
События
Условия въезда для украинцев ужесточила Чехия
10:03
События
Дети в Херсонской области игравшие на тонком льду утонули в пруду
09:30
Политика
Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО может спровоцировать масштабный конфликт в Европе
09:28
События
Когда последние два региона Украины покинут красную зону карантина рассказали в Минздраве
09:14
События
Прототип телевизора, который может передавать вкус еды показали в Японии
09:11
События
Прошение об обжаловании решения британского суда об экстрадиции в США подал Ассанж
09:06
События
Легендарного Пеле выписали из больницы отпраздновать Рождество

Новости ТОП-7

Главком ВСУ берет свои слова назад. О чем на самом деле договорились вчера по перемирию на Донбассе8064
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 декабря 2021570
В Минобороны решили массово поставить женщин на военный учет456
Зачем Шойгу заговорил о химатаке на Донбассе, которую готовят американцы394
Впервые украинские военные применили "Джавелины" на Донбассе331
Празднующая день рождения компания в Днепре на территории школы до смерти забила двух бездомных310
Новых встреч Байдена и Путина в планах США сейчас нет303

Досуг

Сфера застосування металевих тильд
Сфера застосування металевих тильд
Сьогодні великою популярністю користується шильд із QR кодом. Функціонал класичного лінійного штрих-коду обмежений введенням кількох символів та цифр. Тоді як QR код дозволяє ввести будь-які дані - від найменування виробу до контактів виробника.
Вчера, 22:15120
На что следует обратить внимание при выборе айфона
На что следует обратить внимание при выборе айфона
В первую очередь необходимо определиться с тем, какой объем памяти вам нужен. Сегодня в продаже можно найти модели с 32 и 128 Гб памяти. Если вы покупаете телефон для себя, то лучше всего остановиться на варианте с большим объемом.
Вчера, 21:05138
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Торты на заказ давно актуальны, ведь это отличная возможность порадовать себя уникальным десертом, о чем на Vatsak.com.ua. Вы можете выбрать любое оформление, любое наполнение.
Вчера, 07:33151
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Розмарин — прекрасное растение, представляющее собой вечнозелёный кустарник.
22-дек-2021, 23:09198
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Атрофия зрительного нерва (АЗН) – исход многих офтальмологических заболеваний. У пациентов с этим заболеванием необратимо ухудшается зрение.
22-дек-2021, 13:38168
Как украинцам покупать одежду в США
Как украинцам покупать одежду в США
Не секрет, что многочисленные американские интернет-магазины одежды всегда предлагают богатое разнообразие качественных, модных, а главное доступных вещей, которые всегда приходятся по вкусу украинскому потребителю. Но возникает вопрос: как можно заказывать одежду в США?
22-дек-2021, 13:35181

События

Комиссия по избранию главы САП снова не утвердила результаты конкурса, по которому победил Клименко
Комиссия по избранию главы САП снова не утвердила результаты конкурса, по которому победил Клименко
В пятницу, 24 декабря, члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) снова собрались на заседание, чтобы выбрать главу САП.
Сегодня, 20:3255
На Новый год Вакарчук выступит на закрытой вечеринке у "водочного короля" из России
На Новый год Вакарчук выступит на закрытой вечеринке у "водочного короля" из России
Приватное мероприятие пройдёт на латвийском курорте, а именно дома у российского миллиардера Юрия Шефлера.
Сегодня, 20:3151
Из-за цен на газ украинский пищепром грозит дефицитом еды уже в январе
Из-за цен на газ украинский пищепром грозит дефицитом еды уже в январе
На днях на Украинской энергетической бирже появился новый космический ценник - порядка 73 гривен за куб.
Сегодня, 19:3166
В "Вечернем квартале" анонсировали участие Зеленского в новогоднем выпуске шоу
В "Вечернем квартале" анонсировали участие Зеленского в новогоднем выпуске шоу
Актриса Студии "Квартал 95" Елена Кравец сообщила, что зрители увидят в эфире новогоднего "Вечернего квартала", как президент Украины Владимир Зеленский подыграет в одном из номер юмористического шоу. 
Сегодня, 18:1279
Какие условия по Донбассу Украине выставляет Запад
Какие условия по Донбассу Украине выставляет Запад
После того, как Украина заявила о возврате к перемирию на Донбассе, возник вопрос: чем это было вызвано? Личным решением Зеленского или следствием давления Запада?
Сегодня, 15:41107
Google почти на 100 млн долларов за неудаление запрещенной информации
Google почти на 100 млн долларов за неудаление запрещенной информации
Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей (2,6 млрд гривен; 98, 3 млн долларов) за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.
Сегодня, 15:3983
7 Днів