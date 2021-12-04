Памятник Бандере который недавно облили краской и забросали яйцами в Тернополе

В Тернополе работники полиции будут круглосуточно охранять памятник Степану Бандере на улице Соломии Крушельницкой, который недавно облили краской, а через некоторое время забросали куриными яйцами.

Об этом в Facebook рассказал депутат местного областного совета Богдан Бутовсвкий.

"Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной! Никто не испортит нам праздник! 1 января в 16:00 присоединяйтесь к ежегодному торжественному шествию по случаю дня рождения Бандеры, которое стартует от стадиона имени Шухевича", - написал он.