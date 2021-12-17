В Голливуде "Иронию судьбы" переснял Режиссер российских комедий с Зеленским

Стриминговый сервис Netflix выпустит под Новый год американскую версию советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Герои (и актеры) в новой версии гораздо моложе, чем в оригинале, а на роль аналога Ипполита вообще взяли артиста с китайскими корнями.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Голливудский проект имеет название "О судьбе" (About Fate). Премьера состоится 31 декабря уходящего года.

Роль Лукашина в ленте исполнил известный по сериалу "Фарго" Томас Манн. В отличие от героя Андрея Мягкова, в американской версии Лукашину 30, а не 40 лет.

Роль Нади Шевелевой досталась известное по картине "Американская история ужасов" 30-летней Эмме Робертс, чью героиню зовут Марго Хейес. Польской актрисе Барбаре Брыльской на момент съемок было 34.

Ипполитом в новой версии лирической комедии стал британский актер китайского происхождения Льюис Тан (играл в "Мортал Комбат"). Если в советской ленте Ипполиту было 47 лет, то Тан на 13 лет моложе.

Роль Гали (в классической версии ее играла Ольга Науменко) исполнила Бритт Робертсон.

Фильм снял режиссер российской комедии с Владимиром Зеленским "Любовь в большом городе" Марюс Вайсберг. Также Вайсберг известен по фильмам "Ржевский против Наполеона" и "Гитлер капут!".

Съемки фильма прошли в Бостоне и длились меньше месяца. Над сценарием работала Тиффани Полсен, автор романтической комедии "Пара на праздники" с той же самой Эммой Робертс в главной роли.

Валентина Талызина, сыгравшая в советском фильме эпизодическую роль подруги главной героини Вали, скептически отнеслась к новинке.

"Надо быть русскими актерами, чтобы сделать "Иронию судьбы, или С легким паром!". А американцы сделают свой фильм и непонятно, смешно будет или не смешно. У них нет таких проблем, какие были у нас и есть. Сделают типичную американскую комедию. И я не верю, что у них прямо-таки получится", - сказала Талызина.