Украинцев с католическим Рождеством поздравил Зеленский

В субботу, 25 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поздравил гражданам в связи с Рождеством по Григорианскому календарю.

Ролик был опубликован на странице Офиса президента в Facebook.

"В эти дни миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших добродетелей – любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью – Украину! Желаю всем крепкого здоровья, большого достатка и счастливого Рождества! Христос родился! Славим его!" – говорится в поздравлении Зеленского.