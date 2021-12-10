Об отводе части военных от границы с Украиной объявила Россия

В России объявили об отводе в пункты постоянной дислокации более 10 тысяч военнослужащих Южного военного округа РФ (ЮВО), которые в начале декабря были направлены на полигоны юга РФ для зимних учений.

Об этом сообщает пресс-служба округа.

Военные возвращаются после занятий на полигонах Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Северного Кавказа, а также военных баз России в Армении, Крыму, Абхазии и Южной Осетии.

"В войсках ЮВО завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов. В течение месяца на ротационной основе по модульной системе прошли подготовку в полевых условиях батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО", - сообщила пресс-служба округа.

Также в округе заявили, что в течение первой декады января продолжат нести службу на боевой вахте подразделения противовоздушной обороны, экипажи части кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, подразделения радиоэлектронной борьбы и дежурные смены оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации.