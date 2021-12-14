В последние дни перед уходом Кабмин Меркель одобрил экспорт немецкого оружия на $5 млрд

Бывшее правительство Германии под руководством Ангелы Меркель за последние несколько дней пребывания у власти одобрило экспорт вооружения почти на 5 млрд долларов.

Об этом сообщает DW.

Так, прошлый немецкий кабмин за девять дней до завершения своих полномочий одобрил экспорт вооружений почти на 5 млрд долларов (4,91 млрд) - больше, чем почти за девять предшествовавших месяцев. В результате Германия за 2021 год выдала разрешения на экспорт оружия на рекордную сумму в 9,04 млрд евро.

Предполагается, что большую часть вооружения должен получить Египет.

Журналисты пишут, что до смены правительства Египту был одобрен экспорт оружия на 4,34 млрд евро. Хотя в предыдущем отчете Минэкономики цифры была существенно меньше – 0,18 млрд евро.

Несколько дней назад появилась информация, что незадолго до передачи власти 8 декабря тогдашнее правительство ФРГ во главе с Меркель и вице-канцлером - нынешним главой правительства - Олафом Шольцем одобрило продажу трех боевых кораблей и 16 зенитно-ракетных комплексов. Теперь уже бывший министр экономики Петер Альтмайер проинформировал бундестаг о принятом решении лишь за день до избрания Шольца на пост федерального канцлера, но при этом он не сообщил, на какую именно сумму одобрен экспорт вооружений.

Это вызвало критику нынешнего канцлера со стороны экспертов.

"Олаф Шольц совершил подлинное мошенничество в правительстве, которое лишь временно исполняло обязанности, и отчетливо продемонстрировал, насколько, в конечном счете, бесплодной остается критика Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по поводу бессовестного экспорта вооружений диктатурам и авторитарным режимам. Для нового "светофорного" правительства под руководством Шольца - это тяжелая ипотека", - сказал эксперт по внешней политике Шевин Дагделен.