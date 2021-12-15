Заместитель мэра Одессы Труханова вышел из СИЗО под залог в почти 25 млн грн

Ближайший соратник Геннадия Труханова, и.о. вице-мэра Одессы Олег Брындак, которого ранее Высший антикоррупционный суд арестовал на 60 дней, вышел на свободу - за него внесли залог в 24,9 млн гривен.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник в мэрии.

По информации издания, чиновник покинул столичный следственный изолятор во второй половине дня и направился в Одессу.

Защита Брындака надеется, что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, которая рассмотрит жалобу на меру пресечения 28 декабря, смягчит ее и уменьшит размер залога.