Reuters заявило что в России набирают добровольцев для отправки на Донбасс

В России в последнее время проводится набор ветеранов боевых действий на Донбассе и прочих желающих для отправки их в "ЛДНР", сообщает со ссылкой на источники агентство Reuters.

"В последние недели российские наемники прибыли на неподконтрольную Киеву часть Донбасса, чтобы укрепить оборону против украинских сил в связи с ростом напряженности в отношениях между Москвой и Западом", - пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.

Из четырех источников три описали свои предложения от наемных вербовщиков поехать на Донбасс. По их словам, рекрутеры не раскрывают, кого представляют. Все четыре источника отказались назвать имена, сославшись на опасения за свою безопасность.

"Здесь аншлаг. Собирают всех, у кого есть боевой опыт", — сказал один из двух собеседников агентства, которые приняли предложение.

До этого он воевал в Украине и в Сирии, а сейчас намерен присоединиться "к другим наемникам на российской стороне границы с Луганской областью".

Два источника Reuters сообщили, что развертывание в ОРДЛО проводят в "оборонительных целях". Еще один собеседник агентства назвал целью развертывания диверсионную деятельность, направленную на подрыв стабильности в Украине.

При этом сразу три источника Reuters сообщили, что им ничего неизвестно о планах России по вторжению в Украину или о приготовлениях к нему.

Александр Бородай, депутат Госдумы от "Единой России", экс-"премьер ДНР" и глава "Союза добровольцев Донбасса", заявил Reuters, что его организация не участвовала в вербовке кого-либо для участия в боевых действиях на восточной Украине.