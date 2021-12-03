Фото мэра Львова с девушкой в откровенном платье вызвало шквал комментариев

Мэр Львова Андрей Садовой сфотографировался в мэрии с девушкой в откровенном наряде.

В сети уже успели высмеять ее платье с открытым декольте.

Снимок появился на Instagram-странице девушки, ее зовут Кристина Тишкун.

Девушка опубликовала снимок в пятницу, 24 декабря, не уточнив, что за мероприятие она посещала во Львовской мэрии.

Судя по фотографии, она была сделана на Форуме по энергоэффективности, в котором принимали участие замминистра образования Игорь Гарбарук и мэр Львова Андрей Садовой.

На снимке она позирует с Садовым, Гарбаруком и другими чиновниками. Девушка ярко накрашена: губы подведены красной губной помадой. На ней надето облегающее вечернее платье с большим вырезом на груди. Образ дополняет крестик, надетый поверх платья.

В комментариях девушку раскритиковали за откровенный наряд, который она надела в мэрию: "Одеться как курвочка - это, типа, модно?", "Надо было идти без наряда", "С какой целью выбирают такой наряд в городской совет?", "Садовой пригласил эскортницу".

Другие же относится более снисходительно: "крестик есть, значит все ок".

Сама девушка в комментариях пишет, что не считает, что в горсовет нужно подбирать особенный наряд, а каждый одевается как ему удобно и комфортно.