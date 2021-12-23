Комаровский озвучил главные различия штаммов "Дельта" и "Омикрон"

Украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что штамм коронавируса "Омикрон" переносится не так тяжело, как "Дельта". Однако у него есть свои особенности, и им в ближайшее время переболеют почти все.

Об этом Комаровский сказал в эфире канала "Украина 24".

По его словам, в ближайшее время новым штаммом переболеет весь мир, поскольку "Омикрон" более заразный.

"Заразность в 3-4 раза выше, чем у "Дельты", т.е. это приближается по заразности примерно к кори. Уцелеть от "Омикрона" практически нереально - никакие маски, ограничения нас не спасают. "Омикрон" придет в каждую носоглотку", - сказал Комаровский.

Также Комаровский рассказал о прогнозе Вашингтонского университета, согласно которому "Омикрон" в ближайшие три месяца заразит столько же людей, сколько переболело вирусом за последние два года.

"Они ждут заболевания порядка 3 млрд людей. Он протекает легче, но количество заболевших такое, что больницы будут забиты", - сказал Комаровский.