Коммунальщик во Львове час стоял на крышке люка, чтобы сдержать бьющий из-под нее семиметровый фонтан

Неподалеку от центра Львова из-за сломанного гидранта внезапно забил семиметровый фонтан. Коммунальщику пришлось простоять на крышке люка больше часа, чтобы вода не заливала близстоящие дома.

Об этом сообщает "Эспрессо".

Как рассказали коммунальщики, они пытались подсоединить шланг пожарной машины к колену трубы, чтобы накачать цистерну водой. Однако колено сломалось, а из-под асфальта забил сильный фонтан.

Инцидент произошел около 16:00 23 декабря, а работники местного "Водоканала" приехали через более чем час. Все это время коммунальщик в спецкостюме стоял на люке, чтобы вода не повредила близстоящее дома.