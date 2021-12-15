 

Коммунальщик во Львове час стоял на крышке люка, чтобы сдержать бьющий из-под нее семиметровый фонтан

События Сегодня, 16:44105
Коммунальщик во Львове час стоял на крышке люка, чтобы сдержать бьющий из-под нее семиметровый фонтан

Неподалеку от центра Львова из-за сломанного гидранта внезапно забил семиметровый фонтан. Коммунальщику пришлось простоять на крышке люка больше часа, чтобы вода не заливала близстоящие дома.

Об этом сообщает "Эспрессо".

Как рассказали коммунальщики, они пытались подсоединить шланг пожарной машины к колену трубы, чтобы накачать цистерну водой. Однако колено сломалось, а из-под асфальта забил сильный фонтан.

Инцидент произошел около 16:00 23 декабря, а работники местного "Водоканала" приехали через более чем час. Все это время коммунальщик в спецкостюме стоял на люке, чтобы вода не повредила близстоящее дома.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, коммунальщик, Крышка, люк, чп, 7dniv, 7dnivinfo, Львов  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Звезду фильма
Звезду фильма "Один дома" обвинили в насилии
15-дек-2021, 09:33
Ревнивец в Петербурге облил несовершеннолетнюю девушку кислотой. Она в тяжелом состоянии
Ревнивец в Петербурге облил несовершеннолетнюю девушку кислотой. Она в тяжелом состоянии
11-дек-2021, 13:59
Как правильно одеваться, чтобы не замерзать в морозы зимой украинцам посоветовали в МОЗ
Как правильно одеваться, чтобы не замерзать в морозы зимой украинцам посоветовали в МОЗ
11-дек-2021, 10:08
Директор Дома ученых, в котором прошла
Директор Дома ученых, в котором прошла "туса" блогеров в день Голодомора внезапно умер в мэрии Львова
3-дек-2021, 13:19
Машина под Одессой разбила стену дома и влетела на кухню пенсионера
Машина под Одессой разбила стену дома и влетела на кухню пенсионера
30-окт-2021, 17:30

Последние новости

22:35
События
Что ждет Порошенко после возвращения в Украину и светят ли ему новые "пидозры"
22:32
События
Наказания за купленные в Facebook водительские права избежал житель Закарпатья
22:20
События
В российском "Газпроме" заявили, что компания перевыполнит план по транзиту газа через Украину
20:06
События
Телескоп "Джеймс Уэбб", который строили 25 лет в космос запустило NASA
20:04
События
О резком похолодании и гололедице предупредили Киевлян
20:03
События
Почему на Галичине атакуют памятники Степану Бандере
19:58
События
Из-за ситуации на границе Украины и России Швеция усилила уровень боеготовности
16:46
События
"Вовину тысячу" за вакцинацию от коронавируса начали выплачивать госбанки
16:44
События
Коммунальщик во Львове час стоял на крышке люка, чтобы сдержать бьющий из-под нее семиметровый фонтан
16:38
События
Комаровский озвучил главные различия штаммов "Дельта" и "Омикрон"
15:07
События
Фото мэра Львова с девушкой в откровенном платье вызвало шквал комментариев
15:06
События
Reuters заявило что в России набирают добровольцев для отправки на Донбасс
15:02
События
Заместитель мэра Одессы Труханова вышел из СИЗО под залог в почти 25 млн грн
14:49
События
В последние дни перед уходом Кабмин Меркель одобрил экспорт немецкого оружия на $5 млрд
14:25
События
Вашингтон опасается, что Украина может ударить по России первой
11:46
События
Об отводе части военных от границы с Украиной объявила Россия
11:12
События
Украинцев с католическим Рождеством поздравил Зеленский
10:31
События
В Голливуде "Иронию судьбы" переснял Режиссер российских комедий с Зеленским
10:18
События
Памятник Бандере который недавно облили краской и забросали яйцами в Тернополе круглосуточно охраняет полиция
09:59
События
169 морских пехотинцев уволили в США за отказ прививаться от коронавируса

Новости ТОП-7

Главком ВСУ берет свои слова назад. О чем на самом деле договорились вчера по перемирию на Донбассе11674
Какие условия по Донбассу Украине выставляет Запад2098
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 декабря 2021869
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 декабря 2021718
Как украинских женщин заставят ходить в военкомат и можно ли "откосить"635
Кабмин утвердил штрафы за вред природе615
Что принял Кабмин 23 декабря403

Досуг

СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене
СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене
SanTechShara – это один из лучших интернет-магазинов Украины, специализирующийся на реализации широкого спектра сантехнической продукции. В его ассортименте представлена сантехника всех типов и видов, а также сопутствующие материалы и аксессуары от лучших мировых брендов.
Сегодня, 15:1186
Сфера застосування металевих тильд
Сфера застосування металевих тильд
Сьогодні великою популярністю користується шильд із QR кодом. Функціонал класичного лінійного штрих-коду обмежений введенням кількох символів та цифр. Тоді як QR код дозволяє ввести будь-які дані - від найменування виробу до контактів виробника.
23-дек-2021, 22:15153
На что следует обратить внимание при выборе айфона
На что следует обратить внимание при выборе айфона
В первую очередь необходимо определиться с тем, какой объем памяти вам нужен. Сегодня в продаже можно найти модели с 32 и 128 Гб памяти. Если вы покупаете телефон для себя, то лучше всего остановиться на варианте с большим объемом.
23-дек-2021, 21:05192
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Торты на заказ давно актуальны, ведь это отличная возможность порадовать себя уникальным десертом, о чем на Vatsak.com.ua. Вы можете выбрать любое оформление, любое наполнение.
23-дек-2021, 07:33232
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Розмарин — прекрасное растение, представляющее собой вечнозелёный кустарник.
22-дек-2021, 23:09273
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Атрофия зрительного нерва (АЗН) – исход многих офтальмологических заболеваний. У пациентов с этим заболеванием необратимо ухудшается зрение.
22-дек-2021, 13:38200

События

Что ждет Порошенко после возвращения в Украину и светят ли ему новые "пидозры"
Что ждет Порошенко после возвращения в Украину и светят ли ему новые "пидозры"
Уголовное дело о торговле углем с "ДНР" и "ЛНР" может стать не единственной историей, которая "догонит" Петра Порошенко.
Сегодня, 22:3542
Наказания за купленные в Facebook водительские права избежал житель Закарпатья
Наказания за купленные в Facebook водительские права избежал житель Закарпатья
Тячевский районный суд Закарпатской области освободил от наказания местного жителя, который купил поддельное водительское удостоверение через социальную сеть Facebook и предъявил его полицейским.
Сегодня, 22:3240
В российском "Газпроме" заявили, что компания перевыполнит план по транзиту газа через Украину
В российском "Газпроме" заявили, что компания перевыполнит план по транзиту газа через Украину
Пресс-секретарь председателя правления российского "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что компания продолжает транспортировать газ через Украину, несмотря на выполнение контракта 2021 года.
Сегодня, 22:2041
Телескоп "Джеймс Уэбб", который строили 25 лет в космос запустило NASA
Телескоп "Джеймс Уэбб", который строили 25 лет в космос запустило NASA
Ракета Ariane 5 с космическим телескопом "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope), на создание которого 17 стран мира потратили 25 лет и почти $10 млрд, стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. 
Сегодня, 20:0670
О резком похолодании и гололедице предупредили Киевлян
О резком похолодании и гололедице предупредили Киевлян
Вечером в Киеве прогнозируют резкое похолодание и гололедицу, коммунальные службы уже готовятся обрабатывать дороги и тротуары столицы реагентами.
Сегодня, 20:0464
Почему на Галичине атакуют памятники Степану Бандере
Почему на Галичине атакуют памятники Степану Бандере
На Галичине все чаще стали нападать на памятники Степану Бандере.
Сегодня, 20:0375
7 Днів