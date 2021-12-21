"Вовину тысячу" за вакцинацию от коронавируса начали выплачивать госбанки

В Кабмине заявили о том, что заявки на получение 1000 грн за вакцинацию оформили уже 5 млн украинцев.

С пятницы, 24 декабря, "Вовину тысячу" начали выплачивать государственные банки.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"19 декабря официально стартовал проект "еПоддержка", призванный помочь бизнесу, который во время пандемии пострадал больше всего. За этот период 5 млн украинцев уже подали заявки на получение 1000 грн от государства; 6 млн уже открыли специальную карточку; всего было израсходовано 270 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что с 24 декабря госбанки в Украине уже начали осуществлять выплаты "Вовиной тысячи". Речь идет о "Приватбанке", "Ощадбанке" и "Укргазбанке".

"Более 3,6 млн человек уже открыли специальные счета в этих банках", – говорится в сообщении.