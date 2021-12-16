О резком похолодании и гололедице предупредили Киевлян

Вечером в Киеве прогнозируют резкое похолодание и гололедицу, коммунальные службы уже готовятся обрабатывать дороги и тротуары столицы реагентами.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в субботу, 25 декабря.
"По прогнозам синоптиков, температура ночью упадет до -11...-13 градусов мороза. В связи с резким похолоданием вечером в Киеве прогнозируют гололедицу. Коммунальные службы готовятся обрабатывать территории противогололедными средствами", - говорится в сообщении КГГА.
В КГГА добавили, что для очистки и обработки улиц подготовлено 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники коммунальной корпорации "Киевавтодор".
Во дворах и межквартальных проездах будут работать около 4 тысяч работников коммунальных ЖЭУ,которые готовы задействовать более 150 единиц спецтехники.
Также будут работать сотрудники зеленстроев, которые вместе с 80 единицами техники будут обрабатывать дорожки в парках и скверах.
Столичные власти призывают водителей по возможности воздержаться от поездок на собственных авто, а если избежать поездки невозможно – быть максимально осмотрительными на дорогах.
Пешеходов просят осторожно передвигаться по городу и сообщать о необработанных участках и территории в Контактный центр города Киева.