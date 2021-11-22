 

В российском "Газпроме" заявили, что компания перевыполнит план по транзиту газа через Украину

События Сегодня, 22:2040
В российском "Газпроме" заявили, что компания перевыполнит план по транзиту газа через Украину

Пресс-секретарь председателя правления российского "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что компания продолжает транспортировать газ через Украину, несмотря на выполнение контракта 2021 года.

Об этом сообщает "ТАСС" в субботу, 25 декабря, со ссылкой на заявление пресс-секретаря председателя правления "Газпрома" Куприянова в эфире телеканала "Россия-1".

"Если говорить о транспортировке газа через территорию Украины, то "Газпром" еще 15 декабря выполнил все свои трудовые обязательства по транзитному контракту и продолжает транспортировать газ по этому направлению", - заявил Куприянов.

По словам Сергея Куприянова, "Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. По его словам, Европа сама создала проблемы с поставками газа, вины "Газпрома" в этом нет.

Представитель "Газпрома" сообщил, что физический реверс газа из Германии в Польшу и Украину фиксируется в объеме 1-4 млн куб. метров в сутки из ПХГ Европы.

Кроме того, Куприянов рассказал, что ряд клиентов "Газпрома" из Франции и Германии уже выбрали годовые контрактные объемы 2021 года.

По его словам, все обвинения в адрес России и "Газпрома" о недостаточных поставках газа в Европу являются беспочвенными и неприемлемыми.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Газпром, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за отсутствия оплаты Кишиневом пригрозил остановить
Поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за отсутствия оплаты Кишиневом пригрозил остановить "Газпром"
22-ноя-2021, 19:58
После увеличения заявки
После увеличения заявки "Газпрома" на транзит через Украину в Европе цены на газ упали до $800
10-ноя-2021, 15:28
Дополнительный транзит газа через Украину на следующий год не забронировал
Дополнительный транзит газа через Украину на следующий год не забронировал "Газпром"
2-ноя-2021, 20:46
Транзит российского газа через Украину с ноября сократился еще на треть
Транзит российского газа через Украину с ноября сократился еще на треть
1-ноя-2021, 15:16
Транзит газа в Европу через Польшу остановила Россия
Транзит газа в Европу через Польшу остановила Россия
30-окт-2021, 14:30

Последние новости

22:35
События
Что ждет Порошенко после возвращения в Украину и светят ли ему новые "пидозры"
22:32
События
Наказания за купленные в Facebook водительские права избежал житель Закарпатья
22:20
События
В российском "Газпроме" заявили, что компания перевыполнит план по транзиту газа через Украину
20:06
События
Телескоп "Джеймс Уэбб", который строили 25 лет в космос запустило NASA
20:04
События
О резком похолодании и гололедице предупредили Киевлян
20:03
События
Почему на Галичине атакуют памятники Степану Бандере
19:58
События
Из-за ситуации на границе Украины и России Швеция усилила уровень боеготовности
16:46
События
"Вовину тысячу" за вакцинацию от коронавируса начали выплачивать госбанки
16:44
События
Коммунальщик во Львове час стоял на крышке люка, чтобы сдержать бьющий из-под нее семиметровый фонтан
16:38
События
Комаровский озвучил главные различия штаммов "Дельта" и "Омикрон"
15:07
События
Фото мэра Львова с девушкой в откровенном платье вызвало шквал комментариев
15:06
События
Reuters заявило что в России набирают добровольцев для отправки на Донбасс
15:02
События
Заместитель мэра Одессы Труханова вышел из СИЗО под залог в почти 25 млн грн
14:49
События
В последние дни перед уходом Кабмин Меркель одобрил экспорт немецкого оружия на $5 млрд
14:25
События
Вашингтон опасается, что Украина может ударить по России первой
11:46
События
Об отводе части военных от границы с Украиной объявила Россия
11:12
События
Украинцев с католическим Рождеством поздравил Зеленский
10:31
События
В Голливуде "Иронию судьбы" переснял Режиссер российских комедий с Зеленским
10:18
События
Памятник Бандере который недавно облили краской и забросали яйцами в Тернополе круглосуточно охраняет полиция
09:59
События
169 морских пехотинцев уволили в США за отказ прививаться от коронавируса

Новости ТОП-7

Главком ВСУ берет свои слова назад. О чем на самом деле договорились вчера по перемирию на Донбассе11674
Какие условия по Донбассу Украине выставляет Запад2098
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 декабря 2021869
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 декабря 2021718
Как украинских женщин заставят ходить в военкомат и можно ли "откосить"635
Кабмин утвердил штрафы за вред природе615
Что принял Кабмин 23 декабря403

Досуг

СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене
СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене
SanTechShara – это один из лучших интернет-магазинов Украины, специализирующийся на реализации широкого спектра сантехнической продукции. В его ассортименте представлена сантехника всех типов и видов, а также сопутствующие материалы и аксессуары от лучших мировых брендов.
Сегодня, 15:1186
Сфера застосування металевих тильд
Сфера застосування металевих тильд
Сьогодні великою популярністю користується шильд із QR кодом. Функціонал класичного лінійного штрих-коду обмежений введенням кількох символів та цифр. Тоді як QR код дозволяє ввести будь-які дані - від найменування виробу до контактів виробника.
23-дек-2021, 22:15153
На что следует обратить внимание при выборе айфона
На что следует обратить внимание при выборе айфона
В первую очередь необходимо определиться с тем, какой объем памяти вам нужен. Сегодня в продаже можно найти модели с 32 и 128 Гб памяти. Если вы покупаете телефон для себя, то лучше всего остановиться на варианте с большим объемом.
23-дек-2021, 21:05192
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Торты на заказ давно актуальны, ведь это отличная возможность порадовать себя уникальным десертом, о чем на Vatsak.com.ua. Вы можете выбрать любое оформление, любое наполнение.
23-дек-2021, 07:33232
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Розмарин — прекрасное растение, представляющее собой вечнозелёный кустарник.
22-дек-2021, 23:09273
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Атрофия зрительного нерва (АЗН) – исход многих офтальмологических заболеваний. У пациентов с этим заболеванием необратимо ухудшается зрение.
22-дек-2021, 13:38200

События

Что ждет Порошенко после возвращения в Украину и светят ли ему новые "пидозры"
Что ждет Порошенко после возвращения в Украину и светят ли ему новые "пидозры"
Уголовное дело о торговле углем с "ДНР" и "ЛНР" может стать не единственной историей, которая "догонит" Петра Порошенко.
Сегодня, 22:3542
Наказания за купленные в Facebook водительские права избежал житель Закарпатья
Наказания за купленные в Facebook водительские права избежал житель Закарпатья
Тячевский районный суд Закарпатской области освободил от наказания местного жителя, который купил поддельное водительское удостоверение через социальную сеть Facebook и предъявил его полицейским.
Сегодня, 22:3240
В российском "Газпроме" заявили, что компания перевыполнит план по транзиту газа через Украину
В российском "Газпроме" заявили, что компания перевыполнит план по транзиту газа через Украину
Пресс-секретарь председателя правления российского "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что компания продолжает транспортировать газ через Украину, несмотря на выполнение контракта 2021 года.
Сегодня, 22:2042
Телескоп "Джеймс Уэбб", который строили 25 лет в космос запустило NASA
Телескоп "Джеймс Уэбб", который строили 25 лет в космос запустило NASA
Ракета Ariane 5 с космическим телескопом "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope), на создание которого 17 стран мира потратили 25 лет и почти $10 млрд, стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. 
Сегодня, 20:0671
О резком похолодании и гололедице предупредили Киевлян
О резком похолодании и гололедице предупредили Киевлян
Вечером в Киеве прогнозируют резкое похолодание и гололедицу, коммунальные службы уже готовятся обрабатывать дороги и тротуары столицы реагентами.
Сегодня, 20:0465
Почему на Галичине атакуют памятники Степану Бандере
Почему на Галичине атакуют памятники Степану Бандере
На Галичине все чаще стали нападать на памятники Степану Бандере.
Сегодня, 20:0376
7 Днів