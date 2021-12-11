Наказания за купленные в Facebook водительские права избежал житель Закарпатья

Тячевский районный суд Закарпатской области освободил от наказания местного жителя, который купил поддельное водительское удостоверение через социальную сеть Facebook и предъявил его полицейским.

Мужчина признал свою вину, однако суд учел его раскаяние, обещание не повторять таких поступков и освободил от уголовной ответственности.

Об этом сообщает издание "Захид.Net".

Исходя из постановления Тячевского районного суда, житель Закарпатья Богдан К. в начале 2021 года заказал поддельное водительское удостоверение со своей фотографией через Facebook.

Человека, у которого мужчина купил фальшивые документы, следствие не установило. Известно, что в июне в Тячеве Богдана К., который находился за рулем автомобиля Fiat и нарушил правила дорожного движения, остановили полицейские.

Во время проверки мужчина предоставил полиции поддельное водительское удостоверение. По заключению эксперта, документы, которые Богдан К. предъявил правоохранителям, не соответствовали установленному образцу водительского удостоверения и были изготовлены с помощью принтера или копировальной техники.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, искренне раскаялся, заверил, что в дальнейшем преступлений не будет совершать и попросил суд закрыть уголовное дело в отношении него.

Прокурор в суде также не возражал против освобождения жителя Закарпатья от наказания. Суд учел, что Богдан К. впервые совершил преступление, по месту жительства характеризуется положительно, в совершенном искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения.

Судья Тячевского районного суда Мирослава Стецюк "в связи с действенным раскаянием" освободила обвиняемого от уголовной ответственности по ч. 4 ст. 358 УКУ (использование заведомо подложного документа) и закрыла дело.

Поддельное водительское удостоверение оставили в материалах уголовного производства. Также обвиняемый обязан возместить 1,3 тыс. гривен за проведение судебной экспертизы.