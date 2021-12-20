 

Что ждет Порошенко после возвращения в Украину и светят ли ему новые "пидозры"

События Сегодня, 22:3542
Что ждет Порошенко после возвращения в Украину и светят ли ему новые "пидозры"

Уголовное дело о торговле углем с "ДНР" и "ЛНР" может стать не единственной историей, которая "догонит" Петра Порошенко.

Как известно, сейчас расследуется несколько дел по расхищению средств Минобороны. Ведомство покупало неликвидный товар у предприятий, которые напрямую принадлежали тогда президенту или его бизнес-партнерам. 

Последний пример - история с катерами "Кентавр" завода "Кузница на Рыбальском", которые уже три года не могут поставить на вооружение из-за низкого качества. По этому делу есть уже первый приговор. Также расследуется дело о некачественных "Богданах" для армии. 

Причем очевидно, что ниточка тянется к бывшему президенту, который по своей должности руководил военным блоком. И, как стало известно "Стране", правоохранители действительно изучают взаимосвязь Порошенко и оборонных заказов.

Источники "Страны" в ГБР рассказали о следе Порошенко в сомнительных закупках Минобороны. И, не исключено, что эта информация может лечь в основу новых подозрений против экс-президента. 

Разобрали, что есть в Госбюро на бывшего президента. И какие перспективы по его нынешнему "угольному" делу. 

В бегах и под угрозой ареста

После того, как Порошенко под угрозой вручения "пидозры" улетел из Украины, произошло много событий. 

Во-первых, ему объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма. По данным следствия, бывший президент в 2014-2015 годах создал искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР и вместо этого дал указания закупать топливо в "ДНР" и "ЛНР". 

Таким образом, считают в ГБР и СБУ, Порошенко профинансировал терроризм.  

Дело, конечно, юридически сомнительное и, если вердикт будет правосудным, оно скорее всего развалится. 

В Украине на тот момент ни Верховная Рада, ни суды официально не признавали "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями. Кроме того, в тех условиях закупка угля на неподконтрольных территориях было полностью оправдано, так как позволило нормализовать работу тепловых электростанций и не допустить масштабных веерных отключений. И, очевидно, что уголь из ЮАР не мог бы сильно помочь в этом в первую очередь из-за небольших возможных объемов поставок и ограничения портовой инфраструктуры для перевалки таких грузов.

Правда, непонятно, как у Порошенко будут эти аргумент использовать. Особенно касательно отсутствия признания "ЛДНР" "террористическими организациями". Ведь именно бывший президент и ввел моду именовать так донбасские "республики". И если его адвокаты теперь начнут доказывать, что юридически это были не террористы, то скандал будет мощнейшим. 

Впрочем, есть и второй момент - цены на уголь из Донбасса были явно ниже, чем из Африки. То есть по факту Порошенко и другие фигуранты дела - например, Виктор Медведчук - докажут, что не вредили стране, а наоборот экономили бюджетные средства. И тогда госизмену здесь пришить будет очень сложно. 

Третий фактор - доказательная база, которая базируется на неизвестно откуда взявшихся "пленках Медведчука". Их суд вполне может не принять, поскольку прослушка велась незаконно и непонятно кем. Да и не исключено, что вообще была сфабрикована. 

По этим пленкам сейчас отдельно работают юристы Порошенко, которые пытаются дезавуировать их через Верховный Суд. 

Поэтому в перспективе это дело вряд ли грозит серьезными последствиями - что Порошенко, что Медведчуком, что остальным подозреваемым. Но из-за лихорадочного бегства экс-президента после попытки вручения повестки - именно у него уже сейчас могут возникнуть немалые проблемы. 

Это бегство развязало руки властям, чтобы усилить нажим. 23 декабря уже улетевший в Турцию Порошенко не явился на допрос в ГБР. И уже на следующий день Печерский суд выдал постановление о его задержании.

То есть по возвращении в Украину Порошенко тут же под конвоем доставят в суд, чтобы избрать ему меру пресечения. 

Имиджево это плохо для экс-президента. И теперь он будет думать, ехать назад или нет. И если возвращаться, то как именно (например, с помощью "группы поддержки", которая может отбить "гетьмана" от полиции). 

Постановление о принудительном приводе Порошенко также может сыграть ему в минус при избрании меры пресечения.

Прокуратура заявила, что потребует его ареста с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен. Аналогичную меру просили и для Медведчука, но суд не согласился с данным залогом и отправил нардепа под домашний арест.

В случае же с Порошенко прокуроры будут иметь все основания заявлять, что он уклоняется от правосудия (в отличие от Медведчука, который никуда не сбегал). И суд может стать на их сторону при определении меры пресечения. Это значит, что до внесения залога бывший президент несколько дней сможет провести в СИЗО. 

А если Порошенко не вернется, как обещал, в начале января, то меру пресечения могут потребовать изменить на более строгую - безальтернативный арест. 

Конечно, лидер "Евросолидарности" может вообще не возвращаться в страну. Но для власти это будет еще лучше: сидя за границей "гетьман" будет дискредитировать себя и терять поддержку. А суд может принять решение о его заочном осуждении (как это произошло с Януковичем). Не исключено, что поэтому Порошенко демонстративно пугают насильственным приводом в суд - чтобы испугать его и вынудить не приезжать.

Сомнений главе "ЕС" добавляет сдержанная реакция посольств на его "пидозру": они только заявили, что "внимательно следят" за процессом. Что может быть результатом усиленной работы лоббистов Порошенко на этом направлении. Но пока на гневный окрик Запада это не похоже. 

В околополитических кругах ходят упорные слухи, что за Порошенко на Западе вписываться особенно сильно не станут. Его там рассматривают как политического конкурента, который монополизировал прозападное и националистическое электоральное поле. И только мешает продвижению более подконтрольных американцам проектов. 

Тем не менее, международное сообщество пытаются расшевелить. За Порошенко уже начали заступаться Арсений Яценюк и Виталий Кличко, для которых это больше элемент критики Зеленского, чем собственно защиты экс-президента. 

Проблема для экс-гаранта однако в том, что у Банковой, судя и по всему, и нет цели довести дело до обвинительного приговора.

Для Зеленского важен сам процесс, во время которого он постарается максимально дискредитировать Порошенко в глазах его избирателей. И то, что Порошенко, по сути, сбежал из страны, данной задаче вполне способствует.

При этом нужно помнить, что в закромах ГБР хранится и другой компромат на бывшего президента, который могут облечь в новые уголовные дела. Причем выдвигаемые по этим делам обвинения против Порошенко куда более обоснованы, чем явно политически мотивированное "угольное дело".  

"Богданы" от Свинарчука

Источники "Страны" в ГБР рассказали, подробности расследования уголовных дел по роли Порошенко в сомнительных госзакупках времен его президентства. 

Первый пласт претензий к Порошенко - это закупка машин у корпорации "Богдан Моторс", которая принадлежит бизнес-партнеру экс-президента Олегу Гладковскому (Свинарчуку). До 2013 года долей в предприятии владел и сам Порошенко. 

"Богдан" поставлял в армию грузовики, которые собирались по частям, сделанным в разных странах мира. Корпуса машин прибывали в разобранном состоянии из Беларуси и собирались на заводе "Богдана" в Черкассах. На них ставились китайские двигатели, турецкая коробка передач, а украинскими были только тенты, каркасы для них и грузовая платформа. 

В таком виде у грузовиков "Богдан" было очень много недостатков при использовании в армии. В корпорации же отказывались переходить на производство полного цикла, поскольку считали, что оборонный заказ не покроет этих затрат. 

При этом, как отмечает в ГБР, Украина могла производить необходимую технику и на заводе КрАЗ в Кременчуге. Но контракт получил "Богдан".

По договору, уровень локализации производства корпорация должна была довести до 20% к 2017 году и до 30% - к 2020-му. Эти затраты, считает ГБР, компания переложила на украинский бюджет, который покупал "Богданы" с переплатой, да еще и цена росла во время действия контракта, хотя в договоре она была зафиксирована. 

Санитарные машины "Богдан 2251" вообще включили в гособоронзаказ без тендера и поставлялись так три года - с 2016 по 2019 годы. Это началось через год после того, как Порошенко ввел владельца корпорации Гладковского в состав СНБО, где тот стал курировать вопросы оборонки.

Итог не заставил себя ждать: половина этих машин сломались в первые месяцы эксплуатации - как заявлялось при Порошенко, из-за некачественного топлива. Поэтому ремонт автомобилей проходил за государственные средства. Несмотря на дефекты, поставки в армию продолжались.

В 2017 году Порошенко лично заявлял, что эти автомобили закупаются для армии по его личному поручению. ГБР провело экспертизы и установило, что данные машины не отвечают ГОСТу и не могут использоваться по назначению. 

При этом "Богдану" еще и выдали за время президентства Порошенко 1,64 миллиарда гривен кредита в государственно "Укрэксимбанке", а затем в 2020 году его реструктуризировали.

Это произошло уже при Зеленском, но следствие полагает, что долг простили вследствие личных связей с Порошенко бывшего главы банка Александра Гриценко. 

"Богданов" разных модификаций украинская армия закупила на сумму около двух с половиной миллиардов гривен. 

Обувь от Лаврика

Разрабатывается ГБР еще один кейс - о поставках обуви для солдат. В 2016 году ее продавала в Минобороны фирма сына депутата от "Блока Порошенко" Николая Лаврика. 

Государство потратило на эту обувь 355 миллионов гривен. Компания-поставщик "Таланлегпром" получила контракт практически без конкурса: из-за разных проволочек и ухищрений эта фирма стала победителем безальтернативного тендера. 

Что интересно, в 2020-2021 годах эта компания, имеющая связи с окружением Порошенко, получила от государства почти миллион гривен в рамках других поставок. 

То есть Минобороны сотрудничало с "Таланлегпромом" уже при Зеленском и при разных его министрах. 

Также в ГБР расследуют роль Порошенко в истории с закупкой катеров "Кентавр", которую мы уже подробно излагали в материале Удар "Кентавром".

Как росли доходы Порошенко

В ГБР также сообщили "Стране" данные, как увеличивались доходы бывшего президента. В Госбюро считают, что есть корреляция между военными контрактами с компаниям, близкими к Порошенко, и увеличением его финансовых поступлений.

Резкий рост доходов был зафиксирован в декларации, поданной за 2018 год. Тогда Порошенко и члены его семьи получили совокупно более полутора миллиардов гривен. В предыдущие годы поступления не превышали 60 миллионов за год. 

"Золотой дождь" продолжил изливаться на президента и в 2019 году - почти 800 миллионов. Дальше доходы упали до 200 миллионов, что также очень много в сравнении с 2015-2017 годами. 

Контракты по "Богданам", к примеру, заключались до 2019 и 2020 годов. Впрочем, "Страна" уже анализировала другие версии, почему Порошенко на излете своего президентства начал светить высокие доходы. Скорее всего, это была попытка легализовать деньги в случае уголовных дел после потери власти. 

Таким образом, в случае, если этим делам дадут ход, Порошенко моет получить еще целую серию подозрений.

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Теги: news, новости, Украина, Порошенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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