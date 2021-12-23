Мужчина в Киеве зарезал кухонным ножом прохожего, который вмешался в его конфликт с подругой

Столичные правоохранители задержали местного жителя за убийство прохожего в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в субботу, 25 декабря.

В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей о том, что на остановке общественного транспорта на улице Булгакова обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.

По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управления полиции, патрульные полицейские и судебно-медицинский эксперт.

По словам начальника Святошинского управления полиции Петра Токаря, прибыв по указанному адресу, правоохранители провели осмотр места происшествия, установили свидетелей и очевидцев инцидента, а также проработали видео с камер наблюдения.

"Проанализировав собранную информацию, мы вышли на след предполагаемого подозреваемого. Менее чем через час патрульные полицейские обнаружили злоумышленника, и в дальнейшем мы задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это - ранее судимый за имущественное преступление киевлянин, 1992 года рождения. У него мы изъяли вероятное орудие совершения преступления, а именно – кухонный нож, который направили на экспертизу", - рассказал Петр Токарь.

В ходе досудебного расследования было установлено, что потерпевший стал свидетелем конфликта между задержанным и его гражданской женой.

Мужчина сделал замечание злоумышленнику, чтобы тот прекратил избивать женщину. Обидчику это не понравилось, поэтому он достал нож и ударил оппонента в грудь.

По предварительному заключению судмедэксперта, мужчина получил два проникающих ранения грудной клетки, в результате чего скончался до приезда медиков.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений. По согласованию со Святошинской окружной прокуратурой, фигуранту сообщено о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.