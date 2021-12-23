Во время празднования Рождества Елизаветой II в Виндзорский замок хотел попасть вооруженный мужчина

В Великобритании полицейские задержали вооруженного мужчину, который пытался попасть в Виндзорский замок, где празднует Рождество королева Елизавета II.

Об этом сообщает Associated Press в субботу, 25 декабря.

Виндзорский замок расположен в графстве Беркшир, в 40 км от Лондона. Елизавета II из-за пандемии второй год подряд встречает Рождество в Виндзоре, отказавшись от традиционной поездки в королевское имение Сандрингем на востоке Англии.

По данным правоохранителей, 19-летний вооруженный злоумышленник проник на территорию замка, но ему не удалось добраться ни до одного из зданий резиденции.

Имя мужчины не разглашается, он был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием. В настоящее время он находится под стражей.

Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте, произошедшем на Рождество.