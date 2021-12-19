Тюменские военные специалисты разработали проект дрона, способного подзаряжаться от линий электропередач (ЛЭП)

Это изобретение сможет значительно увеличить продолжительность полёта малых беспилотников.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на документы Роспатента.

Согласно реферату изобретения, предлагаемый беспилотник представляет собой мультикоптер (летательный аппарат с несколькими несущими винтами), в нижней части которого устанавливается размыкаемый кольцевой магнитопровод – токовые клещи, которыми дрон зацепляется за ЛЭП для подзарядки своего аккумулятора.

Военные учёные обосновывают целесообразность данного проекта тем, что в настоящее время российские мини-беспилотники не способны совершать продолжительные полёты, в то время как такая необходимость есть и в мирное, и военное время - например, для разведки территории противника.

Предполагается, что такой коптер будет работать следующим образом: дистанционный оператор дрона наводит его "клещи" на линию электропередачи и даёт команду на их замыкание. Затем беспилотник заряжается в перевернутом положении, при этом у него сохраняется возможность вести разведку, поворачивая установленную на нём камеру в нужную сторону.

После зарядки аккумулятора запускаются двигатели коптера - и "клещи" размыкают электропровод, дрон возвращается в исходное положение и продолжает полёт.

В реферате отмечается, что размещение магнитопровода в нижней части беспилотника на оси симметрии позволяет ему без риска (неконтролируемое вращение) отсоединиться от ЛЭП.

Согласно документу, магнитопровод дрона можно будет также использовать для захвата и сброса его "клещами" полезных грузов.