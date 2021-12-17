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События Сегодня, 13:0257
С датой старта переговоров с Россией по безопасности определились в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет провести заседание Совета Россия - НАТО 12 января.

Об этом пишет Anadolu.

Источники журналистов утверждают, что все моменты, связанные с предстоящими переговорами, сейчас активно обсуждаются с Москвой.

Также 12-13 января в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО, на котором встретятся начальники генеральных штабов государств-членов военного блока.

Напомним, 17 декабря МИД России обнародовал стратегическое предложение РФ к НАТО о гарантиях взаимной безопасности.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассмотрел полученный от Российской Федерации проект по безопасности и считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.

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Теги: news, новости, Украина, НАТО, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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