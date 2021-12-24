Минобороны заявило что на военный учет также возьмут беременных и женщин с малолетними детьми

Новые нормы о военном учете в Украине распространяются также на беременных и женщин и женщин с малолетними детьми. Работа по реализации приказа Министерства обороны будет проводиться до конца следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в Facebook.

"Беременные женщины и женщины с малолетними детьми тоже берутся на военный учет", - указывается в сообщении.

Как объяснили в пресс-службе, как и в случае мужчин, для женщин будут учитываться состояние здоровья и семейные обстоятельства.

В Минобороны добавили, что работа по реализации приказа по военному учету женщин спланирована до конца следующего года.

"До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений количества военнообязанных-женщин, состоящих на военном учете", - написали в пресс-службе.