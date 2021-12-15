В Карпатах в воскресенье и понедельник будут сходить лавины

В воскресенье, 26 декабря, украинские спасатели заявили об угрозе схождения лавин в ряде областей, в связи с чем объявлен 4 уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Внимание! Предупреждение о снеголавинной опасности. 26-27 декабря, в связи со снежными метелями, в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается высокая снеголавинная опасность (4 уровень)", - говорится в сообщении.

При этом в западной и центральной частях Закарпатской области, утверждают спасатели, сохранится высокая снеголавинная опасность 3 уровня.