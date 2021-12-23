Отказаться от слотов для SIM-карт в iPhone планирует Apple

iPhone 15, выпуск которого запланирован на 2023 год, станет первым смартфоном от Apple без физического слота для SIM-карты. Таким образом, в телефоне останется только eSIM.

Об этом сообщает профильное издание MacRumors.

Так, в iPhone 13 уже есть возможность установить обе SIM-карты - и физическую, и виртуальную. Вместе с тем в этом году появилось возможность использовать две eSIM, что, в свою очередь, позволяет владельцам смартфонов подключиться к другому оператору или тарифу, находясь, к примеру, за границей.

Поддерживается данная разработка пока далеко не во всех странах, но Apple это никогда не останавливало. За примером далеко ходить не надо: тот же iPhone 5 и переход на nanoSIM, когда поначалу пользователи Apple возмущались, а потом операторы быстро запустили производство компактных карточек.

Также есть вероятность, что новым айфонам достанется порт USB-C вместо фирменного разъема Lightning - это было бы логично реализовать совместно с отказом от физического слота под SIM-карты. Два этих нововведения смогли бы увеличить долговечность устройств и снизить количество электронных отходов.