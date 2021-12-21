Когда в Украине начнется новый всплеск распространения коронавируса рассказали в Минздраве

Относительно стабильная ситуация с распространением коронавируса на территории Украины будет сохраняться до конца февраля следующего года.

Соответствующее заявление в интервью "Общественному" сделал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

По словам Кузина, согласно прогнозу Министерства здравоохранения и Совета национальной безопасности и обороны, в ближайшие два месяца в Украине точно не ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Мы будем варьировать в среднем до 4 тысяч случаев в течение суток, и такая более-менее стабильная ситуация будет наблюдаться до конца февраля", — сказал Кузин.

Увеличение заболеваемости COVID-19 начнется с начала марта. Так было в 2020 и 2021 годах.

При этом главный санитарный врач добавил, что реальная ситуация будет зависеть и от того, как себя поведет новый штамм коронавируса "Омикрон".