После сообщения о минировании из киевского ТРЦ Blockbuster Mall эвакуировали посетителей

В киевском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Blockbuster Mall после сообщения о заминировании проведена срочная эвакуация посетителей.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источники в Нацполиции Киева в воскресенье, 26 декабря.

"В столичную полицию обратился администратор торгового центра Blockbuster Mall по поводу того, что на электронную почту ТРЦ поступило сообщение о его заминировании", - рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, на территории ТРЦ сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. На месте происшествия работают оперативные группы полиции и взрывотехников.