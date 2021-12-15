 

Что будет с рынком печатных медиа после его тотальной украинизации

События Сегодня, 17:4772
Что будет с рынком печатных медиа после его тотальной украинизации

На рынке печатных медиа в Украине грядут тяжёлые времена. Согласно закону о тотальной украинизации, с 16 января следующего года  все печатные СМИ Украины должны выходить на украинском языке. Точнее - печатать не менее половины своего тиража на украинском языке. Но для подавляющего большинства изданий, которые по финансам не потянут издания версий сразу на двух языках, это означает требование перейти на украинский язык.

Исключение сделано лишь для региональных медиа, которые обязаны будут перейти на украинский язык с июля 2024 года.

Также под эти ограничения не подпадают издания на языках коренных народов, на официальных языках ЕС и на английском языке.

Но, очевидно, что русский язык, на котором издается большое число украинских газет и журналов, ни к одной из этих категорий не относится. 

"Страна" узнала, какое издание будет выпускать сразу две версии газеты, почему исчезнут кроссворды и как на нововведения отреагирует читатель.

"Штрафы для нарушителей"

Издания, которые проигнорируют закон и продолжат издавать на русском, будут штрафовать.

"Для нарушителей предусматривается штраф от 400 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (6,8-8,5 тысяч гривен). Повторное нарушение в течение года предусматривает штраф от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов (8,5-11,9 тысяч гривен)", — напомнили в Госкомитете по телерадиовещанию.

Однако привлечь нарушителей к административной ответственности языковой омбудсмен сможет только с 16 июля 2022 года.

Замдиректора агентства "Союзпечать" Алексей Бабанский рассказал "Стране", что некоторые издатели уже пытается обойти закон и перерегистрируют СМИ под свидетельство регионального характера, чтобы снять вопрос перехода на украинский до 2024 года.

"А кто-то в принципе, не дожидаясь января, уже издает выпуски на украинском языке", — сказал он.

Как объяснили "Стране" в точках продажи прессы, покупатели уже месяц спрашивают, будут ли на прилавках русскоязычные издания, но обрадовать их нечем.

"Сейчас с ассортиментом проблем нет, но эпоха газет подходит к концу. Часто спрашивают будут ли в январе газеты на русском, особенно, люди, которые лет 10 покупают у меня печатку. Но утешить их нечем. Они точно не будут читать на украинском, потому что не думают на этом языке. Соответственно, продажи значительно упадут", — сообщил "Стране" продавец.

Он добавил, что сейчас на прилавке представлено 60% изданий на русском языке.

"А с января все, почти 90% на украинском будет. Но, может, что-то придумаем", — сообщил он.

Медиаэксперт Сергей Чернявский сообщил "Стране", что в Украине национальных газет осталось менее 580 наименований.

"При этом за два года их количество сократилось почти на 20%", — сообщил он.

"Делать две версии — дорого и нецелесообразно"

Одна из норм закона о тотальной украинизации обязывает в местах продажи печатных СМИ распространять не менее 50% наименований изданий на государственном языке.

В "Союзпечати" уже готовятся к изменениям.

По словам замдиректора агентства "Союзпечать", Алексея Бабанского, если издатель напечатал 100 экземпляров журнала на русском языке, то он обязан напечатать ещё 100 экземпляров на государственном языке.

"А распространителю он может поставить 100 экземпляров только на русском языке. Если у меня, согласно 4 пункту закона, журналы попадают в эти 50% по названию других языков — тогда и он выполняет требование, и я. А остальной тираж на украинском издатель отправляет, условно, говоря, во Львов", — сообщил Бабанский.

То есть, формально закон разрешает параллельно издавать и на русском (и любом другом) языке, но такой формат большинству газет, естественно, не по карману, так как придется печатать равное количество тиражей как на русском, так и на украинском языке (при том, что на последнем русскоязычные издания читать будут, естественно, гораздо меньше и их просто придется сдавать в макулатуру).

Поэтому издатели не готовы печатать сразу две версии.

Так, например, главный редактор газеты "КП в Украине" (издаётся на русском языке) Оксана Богданова, заявила "Стране" что ближайший номер газеты выйдет на русском, а уже с 16 января будет печататься только на украинском языке.

"Мы будем действовать в рамках действующего законодательства, которое вступает в силу с 16 января. Две версии газеты и на украинском, и на русском очень дорого издавать, потому что основные расходы — бумага, печать и реализация. То есть, расходы вырастут в два раза, если делать две версии одновременно", — рассказала Богданова.

По словам медиаэксперта Сергея Чернявского, многие печатные издания не переживут переход на украиноязычную версию, не говоря уже о выпуске тиража на двух языках одновременно.

"К примеру, если для инвестора крупного телеканала переплата на 10 миллионов на перевод и дубляж не сделает погоды, потому что если лидеры среди тв каналов все убыточны, то для печатного издания, который строит медиа, как прибыльный бизнес — это удар", — сообщил Чернявский.

Он предположил, что люди, принимающие этот законы, вероятно, не читают газет.

"Средний возраст депутатов Рады — не попадает в целевую аудиторию печатных СМИ. Газеты вообще всего читают люди возраста 50+", — добавил он.

По словам гендиректора издательства "Мега-пресс групп" Романа Гребы, газеты "Программка", "Программа ТВ", "Телекурьер" и "Телегид" с первого январского номера будут выходить на украинском языке.

"Уже в этом году в некоторых изданиях мы начали размещать часть текстов на украинском языке, чтобы понимать, как на это отреагирует читатель. После выхода выпусков на "смешанных" языках , читатели не обрывали телефоны в редакции с возмущением", — рассказал он.

Впрочем, есть и другие отзывы на подобную практику. Серей Чернявский рассказывает, что у него был уже опыт с читателями, которые грозились отказаться от подписки на газету из-за материалов на украинском в русскоязычной версии.

"До середины 2016 года, я возглавлял газету Днепропетровского областного совета, которая выходила на украинском и на русском языках. Когда мы ставили какой-то материал на украинском языке в русскоязычную версию, чтобы сэкономить на печати, то читатели звонили в редакцию и заявляли, что откажутся от подписки, так как они привыкли читать на русском", — рассказал "Стране" Чернявский.

По некоторым изданиям принято решение выходить параллельными выпусками. Так, например, у издания "Бульвар Гордона" две языковых версии.

"Газета выходит на двух языках с октября. Но тиражи на украинском пока несоизмеримы с русскоязычной версией. Все же лояльная аудитория отдаёт предпочтение тому языку, на котором привыкла читать", — сообщил Роман Греба.

Он добавил, что стоимость выпуска газеты ещё на одном языке довольно дорого обходится.

"Себестоимость становится выше, поскольку сумма потраченных средств на редакционную подготовку увеличивается: оплата корректоров, литредакторов, верстальщиков, главное -  переводчиков, также добавляется работы службе реализации", — рассказал Роман Греба, не уточнив конкретную сумму дополнительных расходов.

"Читатель всегда болезненно реагирует на изменения"

Эксперты отмечают, что переход газет на украинский язык их основная аудитория (люди старшего возраста) в крупных городах и на юго-востоке воспримет негативно.

"Целевая аудитория газет — люди возраста 50+, которые привыкли читать на русском, так что для изданий это будет большая проблема", — сказал Сергей Чернявский.

 

По словам главного редактора "КП в Украине" Оксаны Богдановой , редакция будет внимательно наблюдать, как на нововведения отреагирует читатель.

"У нашего издания есть ядро читателей, которое привыкло читать это издание в его нынешнем виде (то есть на русском языке - Ред.). Читатель всегда болезненно реагирует, когда мы убираем какие-то постоянные рубрики или меняем телепрограмму. Принесёт ли украиноязычная версия новых читателей? Я надеюсь, что те, кто принимал решение о переводе печатных СМИ на украинский язык массово подпишутся на 10-15 изданий минимум на год", — отметила Богданова.

Один из издателей сказал "Стране", что перевод на украинский язык может добить издательский бизнес.

"Общенациональные газеты и без того находятся в крайне тяжелом положении. Тиражи падают который год. Печатные версии изданий закрываются. Процесс украинизации ускорит этот процесс, потому что аудитория газет очень консервативная. Это люди старшего поколения. Кое-где держится еще местная пресса. Но после перевода на украинский язык на юго-востоке, скорее всего, значительная часть газет прекратит свое существование", - говорит издатель. 

Тем временем, как выяснила "Страна" в отделении "Укрпочты" уже нельзя оформить подписку газеты на русском, только на украинском.

"Многие спрашивают и просят на русском, но закон этого не позволяет", — рассказали в одном из отделений.

Кроссворды завезут контрабандой 

Переход газет на украинскую версию также может привести к увеличению на украинских прилавках печатной продукции из России. В первую очередь - в массовом сегменте. Например, кроссвордов.

"Кроссвордисты — это люди, которые решают кроссворды на том языке, на котором они думают. Если внезапно перевести все кроссворды на украинский, то это равносильно тому, что дать такому читателю кроссворд на французском. Читатель не воспримет, так как не мыслит на украинском. Такой читатель либо откажется покупать кроссворды, либо будет искать на рынке контрабандные издания из Беларуси или России, а такие вполне могут появиться", — считает гендиректор "Мега-пресс групп" Роман Греба.
Издатель книг Алёна Лазуткина уверена, что спрос на печатную продукцию из России будет расти.

"У нас сейчас расцвет контрабанды. Это реальность. Контрабанду везут килограммами, поэтому им без разницы, что в мешке: на что будет спрос, то и привезут. Раньше они привозили килограммами только книги, а теперь вместе с книгами — привезут килограммами кроссворды", — рассказала "Стране" Алена Лазуткина.

Эксперты отмечают, что в мае 2021 года на пресс-конференции в УНИАН издатели кроссвордной группы просили сделать отсрочку введения данной нормы для национальных издателей или снижение налогов и подавали предложения в комитет по гуманитарной и информполитике.

"Однако комитет проигнорировал предложения отрасли. При этом, когда из госбюджета финансируют канал "Дом", который вещает на русском языке — это считается нормальным. Однако никто не заботится о читателях в возрасте, которые привыкли читать статьи и разгадывать кроссворды на русском языке в городах на востоке Украины", — рассказал Чернявский.

Медиаэксперт Лариса Дроздова считает, что в итоге переход на украинский для печатных медиа будет крайне тяжёлым: как для читателей, так и для изданий.

"Часть изданий просто не потянет финансово и закроется. Я за то, чтобы люди изучали украинский язык, но я против, чтобы их ломали таким образом через колено", — рассказала Дроздова.

Сергей Чернявский отметил, что из-за решения политических вопросов страдает малый и средний бизнес.

"Реализация печатаных медиа — это малый и средний бизнес. В случае с переходом печатных изданий на украинский страдает бизнес. В дальнейшем — это приведёт к сокращению уплаты налогов, потере рабочих мест, но зато у нас есть политическое решение вопроса, которое стоит выше интересов целой индустрии печатных изданий", — резюмировал Чернявский.

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Теги: news, новости, Украина, Журналы, газеты, 7dniv, 7dnivinfo  
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