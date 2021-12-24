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События Сегодня, 21:1944
Как Минобороны попало в новый скандал с женским призывом

Скандал с воинским учетом украинских женщин сегодня получил продолжение. В Минобороны заявили, что идти в военкомат придется и беременным, и матерям с малолетними детьми. 

Речь идет о разъяснениях к приказу 313, о существовании которого стало известно на днях. Этот приказ расширяет список женских профессий, которые нужно брать на военный учет. За уклонение - те же виды взысканий, что налагаются и на мужчин. 

Список этих профессий очень обширный - в него входят бухгалтера, менеджеры, библиотекари, журналисты. То есть становиться на учет нужно сотням тысяч, если не миллионам украинок. Раньше это касалось только врачей и других специфических профессий. 

Их по сути сделали военнообязанными наравне с мужчинами - за исключением срочной службы. А сегодня стало известно, что исключений не сделают даже для беременных и молодых мам. 

"Страна" собрала реакцию на это решение военных. 

Беременных - в военкомат

Приказ 313, который в части женских профессий вступил в силу с 17 декабря, вызвал большой скандал в украинском обществе. 

Сама идея сделать женское население страны военнообязанным шокировало украинцев. Также многим не понравилась тенденция, что население готовят к массовой постановке под ружье, пока жизнь людей по остальным параметрам ухудшается. 

Тут же пошли слухи, что это способ "сбить" деньги с женщин за то, чтоб из "отмазали" от воинского учета.

Кроме того, военнообязанные должны выезжать на регулярные сборы. 

При этом за не постановку на учет обещают штрафовать. Причем не только самих женщин, но и их работодателей (если те примут их на работу не проверив стоят ли они на воинском учете).

Особенно возмущает многих, что затеял все это президент, который никогда не служил в армии, а также уклонялся от призыва в ходе АТО. 

Кроме того, постановка на военный учет в Украине - это тот еще квест. В военкоматах и без женщин очереди, поскольку эти ведомства работают на прием 2-3 часа, да и то не каждый день. Об этом пишут и пользователи под постами Минобороны. 

Теперь ситуация станет еще хуже. А значит, вырастут и взятки с тех, у кого нет возможности или желания тратить по несколько дней жизни на военную бюрократию и медкомиссию. 

То есть с одной стороны - лишние напряги для людей, с другой - новые коррупционные поступления для военных чиновников.  

"Постановка на воинский учет - типичная бюрократическая процедура по-украински: можно бесплатно, если позволить чинушам сношать себе мозг две-три недели, а можно за 150-200 баксов без гемора.

Министр обороны просто решил дать военкомам поднять бабулесов. А то за времена мобилизаций, когда стоимость откоса достигала 2-3 килобаксов, они уже отвыкли от красной икры и привыкли к чёрной. А Путин все не нападает", - объясняет журналист Юрий Ткачев.

После поднявшегося недовольства, в Минобороны пообещали сократить список женских профессий, интересных для армии (но пока этого так и не сделали).

А главком Валерий Залужный сегодня заявил, что посылать на сборы украинок будут пока что исключительно по их желанию.

Также он пообещал, что женщины пока не будут подлежать мобилизации в армию, но дал понять, что в случае войны это все же произойдет. 

А сегодня успокаивать "зраду" послали Главное управление разведки (хотя не слишком понятно, какое к этому вопросу имеют отношение разведчики - видимо, только им уже под силу поймать уклонистов). Но получилось совсем наоборот.

В одном из пунктов с разъяснениями ГУР заявило, что беременные и молодые мамы тоже обязаны будут явиться в военкоматы. "Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на военный учет", - говорится в сообщении разведки. 

То есть картина следующая: в Минобороны решили внедрить совершенно драконовскую норму по расширению списка военнообязанных девушек и женщин. Не сделав практически никаких исключений даже там, где они "просятся".

Но после возмущений по многим позициям начали сдавать назад: обещают сократить список профессий и не отправлять дам на сборы, отрывая их от семей. И есть шансы, что многое удастся отыграть назад: например, стремительно набирает голоса петиция Зеленскому за отмену приказа 313 как такового. 

А пока норма о постановке на учет беременных и кормящих матерей вызвала всплеск обсуждений в соцсетях. 

"Рожай в войсках!"

"Воинский учёт беременных- это творческое развитие фейка - Бабы ещё нарожают. В современных реалиях звучит так - Рожай в войсках!", - пишет нардеп Макс Бужанский.

"Наш главнокомандующий однозначно заслужил политическую премию Дарвина", - комментирует ситуацию юрист Елена Лукаш.

Журналистка Алина Шостак пишет, что не представляет себе беременных девушек, которые проходят все круги военоматовского ада. 

"В военкоматах сейчас откровенный хаос и беспорядок – прием дважды в неделю, живые очереди без возможности записаться на конкретное время, необходимость проходить медосмотр в таких же условиях, а также бюрократия, сведенная к уровню абсурда – вы реально считаете, что в такие условия нормально приглашать беременных? Если женщине рожать в 2022 году, она в военкомат должен приходить с животом или с младенцем?".

В комментариях к посту ГУР пользователи не понимают, почему из приказа не сделали исключений. 

"А где здесь исключения? Матери одиночки. Кормилицы в единственном числе при несовершеннолетних детях или женщины, которые ухаживают за родителями-инвалидами? Не. Не слышали. Идиоты и нищеброды в своем мышлении. Главное, чтоб специальность была соответствующая. Никуда не пойду. Штраф тоже не буду платить", - пишет киевлянка Юлия.

 

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Теги: news, новости, Украина, Женщины, призыв, 7dniv, 7dnivinfo, скандал  
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