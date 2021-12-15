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События Сегодня, 21:4331
В первые дни нового года к Земле приблизится 13-метровый астероид

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что 6 января 2022 года мимо Земли пролетит астероид диаметром почти в 13 метров.

Данные приводит издание Inverse

По данным NASA, длина космического объекта составляет около 12,8 метров, что равняется длине автобуса. Астероид 2014 YE15 пройдет на расстоянии до нашей планеты около 7,4 млн километров (19 дистанций между Землей и Луной).

В NASA добавили, что космический камень не представляет угрозы для планеты.

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