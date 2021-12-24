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События Сегодня, 09:5487
Водители в Киеве выстроили из своих машин огромную новогоднюю елку

В Киеве водители решили создать из своих машин светящуюся новогоднюю елку. В мероприятии было задействовано более 300 автомобилей.

На видео можно заметить, как более 300 автомобилей выстроились в форме новогодней елки, включили фары и аварийные сигналы.

Видео получилось ярким благодаря тому, что водители мигали фарами и габаритными огнями и это производило впечатление, будто огромная елка усеяна гирляндами.

При построении столичной елки в очередь в районе окружной дороги выстроились сотни автомобилей.

К слову, в Донецке в пятницу водители автомобилей также выстроились в виде новогоднего дерева и светом фар сымитировали свечение праздничной гирлянды.

Для того, чтобы собрать настолько огромную елку потребовалось 220 автомобилей. Такую акцию автомобилисты там проводят ежегодно.

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Теги: news, новости, Украина, Киев, новогодняя, елка, машины, 7dniv, 7dnivinfo  
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