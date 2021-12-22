Шесть часов спасатели под Киевом тушили масштабный пожар на пилораме

Сотрудники Государственной службы спасения и чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) ликвидировали масштабный пожар на пилораме под Киевом, в Бориспольском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в воскресенье, 26 декабря.

Возгорание ликвидировали лишь через 6 часов. К тушению пламени были привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

Напомним, что сегодня, в 13:26, в селе Мартусовка Бориспольского района в зданиях пилорамы и склада, расположенных рядом, возник пожар на общей площади 1 тыс. кв. метров.

"Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.