Введением невиданных санкций против России из-за Украины пригрозили США

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон может ввести самые жесткие антироссийские санкционные меры в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает CBS News.

"Мы очень ясно дали понять, что Россия не должна вторгаться в суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками в этом отношении, и мы очень четко заявили, что готовы ввести санкции, которых вы раньше не видели", - сказала она.

При этом журналистка спросила американского вице-президента, означает ли это введение конкретных санкций против президента РФ Владимира Путина. На что Харрис ответила, что не собирается говорить о "конкретных санкциях".