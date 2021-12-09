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События Сегодня, 10:0287
Подросток угнал фуру в Киевской области чтобы прокатить девушку

В Киевской области патрульные задержали 17-летнего парня, который угнал грузовик, чтобы прокатить девушку. 

Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции на странице в Facebook.

Правоохранители получили ориентировку о похищении транспортного средства Iveco в пгт Макаров. Далее патрульные ввели специальную полицейскую операцию "Перехват".

На 32 км автодороги Киев - Чоп, патрульные заметили автомобиль, который подпадал под ориентировку. Увидев авто првоохранителей, водитель ускорился и попытался скрыться, нарушая при этом правила дорожного движения.

"Через некоторое время, не доезжая до столицы, водитель остановился, вышел из транспортного средства и побежал в лесополосу. В автомобиле находилась 17-летняя пассажирка. Она сообщила, что водитель предложил взять этот грузовик и прокатиться", - добавили патрульные.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и кинологическую службу. Совместными усилиями правоохранительных служб вероятного 17-летнего похитителя задержали.

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