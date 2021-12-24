Переговоры с США по безопасности сразу после новогодних каникул анонсировали в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который заявил, что втягивание Украины в НАТО провоцирует масштабный конфликт в Европе, анонсировал переговоры России и США по гарантиям безопасности.

По словам Лаврова, основной раунд переговоров запланирован сразу после праздников.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности), который состоится сразу по завершению новогодних каникул", - уточнил министр в интервью "Соловьев Live".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею созвать Совет Россия-НАТО 12 января. По его данным, дата может в дальнейшем подтверждаться и переподтверждаться из-за необходимости формирования экспертной делегации.