Большие чистки в рядах местных депутатов в начале года анонсировали в "Слуге народа"

Партия "Слуга народа" применит императивный мандат, чтобы исключить часть местных депутатов из списков.

Об этом сообщила глава партии Елена Шуляк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В следующем году обязательно будем применять императивный мандат к местным депутатам. На сегодняшний день все областные организации готовят соответствующие списки. Они их подготовят в этом году, то есть, чтобы уже в январе-феврале 2022-го мы могли применить эту процедуру", - сказала Шуляк.

По словам Шуляк, областные организации примут соответствующие решения в начале февраля-2022 года, а утвердит решение руководство партии.

"Это серьезная санкция, поэтому в каждом конкретном случае будем тщательно изучать, прежде чем принять окончательное решение", - пообещала она.

Впрочем, в партии пока не знают, сколько из 6,4 тысяч депутатов на местах могут исключить из "Слуги народа".