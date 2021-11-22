Информацию работает ли Ярош советником главкома ВСУ Залужного засекретило ВСУ

Информация о том, действительно ли бывший глава "Правого Сектора" Дмитрий Ярош является советником или помощником главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, что ранее опровергли в ВСУ, теперь засекречена.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Управления связей с общественностью ВСУ.

Указано, что информация о том, является ли Ярош штатным советником или помощником главнокомандующего ВСУ является конфиденциальной, а ее разглашение может принести вред и привести к нарушению прав и законных интересов.