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События Сегодня, 15:18164
Как Зеленский, призвавший женщин в военкоматы, "косил" от армии

Владимир Зеленский наделал много шуму тем, что санкционировал постановку на воинский учет миллионы украинских женщин.

В марте 2021 года он подписал закон, который дал Минобороны право самостоятельно решать, женщины каких профессий должны явиться в военкомат и пройти медкомиссию.

Раньше это решал Кабмин, а теперь военные с декабря решили расширить этот список в несколько раз - с 7 до 111 специальностей. После чего начался скандал. Женщин в Украине фактически приравняли к мужчинам по вопросам военной службы. 

Особое место в скандале заняла тема, что сам Зеленский при этом в армии не служил. И более того - уклонялся от мобилизации. 

Историю о том, что будущий президент "косил" от армии, начали раскручивать у Порошенко во время выборов-2019. Но тогда обществу это не зашло - в Зеленском видели "президента мира", а не "ястреба". И его взаимоотношения с армией мало кого волновали. Тем более, что от мобилизаций уклонялись тогда многие украинцы.  

Однако новый президент со временем стал похож на старого: фактически завел в тупик мирные переговоры по Донбассу, ужесточил штрафы за уклонение от службы, а теперь и женщин заставляет становиться на воинский учет. Хотя раньше он вообще выступал за контрактную армию.

Поэтому тема его долга Родине снова стала актуальной. "Страна" напоминает, что об этом известно

Четыре повестки в никуда

О том, что Зеленский - уклонист, начали заявлять еще до выборов сторонники Порошенко. Они направили в Минобороны депутатский запрос о том, имел ли такой факт место. 

Ведомство опубликовало ответ и распространило его на всех своих площадках. Заявлялось, что Зеленский состоит на учете в своем родном Кривом Роге, к службе пригоден. 

С 2014 по 2015 годы, во время разных волн мобилизации, ему по адресу родителей направлялись четыре повестки. Но в военкомат он не явился.

Как Зеленский, призвавший женщин в военкоматы, "косил" от армии

Сам Зеленский этих повесток не подписывал - их получали его родители. Поэтому формально его привлекать к ответственности было не за что. Но шоумен был в курсе, что его ждут в армии.

Об этом еще в 2014 году писало издание КП в Украине. Зеленский сообщил журналистам, что повестку получили его родители. 

"Мне действительно позвонила мама, которая живет в Кривом Роге, и сказала, что на наш домашний адрес принесли повестку... То, что нужно делать по закону, то и буду делать. Я так понимаю, что теперь мне должны переслать бумаги по месту жительства в Киеве. Я-то прописан здесь. Наверное, они должны перенаправить сюда. Мама все ребятам из военкомата объяснила, они сказали: "Хорошо". Так что ждем: надо, значит надо! Я военнообязанный. Если нужно - пойду воевать", - говорил тогда создатель "Квартала".

Подтверждал наличие повестки и отец Зеленского - Александр Семенович. По его словам, над повестками в семье будущего президента тогда "посмеялись". 

"Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск", - говорил отец Зеленского в 2014 году.

Отметим, что на момент получения повесток шоумену было 36 лет. И в ходе порошенковских мобилизаций людей этого возраста забирали в армию. 

Но Владимир Зеленский так в нее и не попал, хотя и обещал, что "пойдет воевать". 

Призывался или нет?

После победы Зеленского на выборах в Минобороны сменилось не только руководство - но и концепция относительно бывшего призывника из "95 квартала". 

На запрос "Украинских новостей" ведомство летом 2019 года заявило, что Зеленский на военную службу в ходе мобилизации не призывался. На вопрос, приходили ли ему повестки, Минобороны отвечать не стало, сославшись на секретность этих данных.

Как Зеленский, призвавший женщин в военкоматы, "косил" от армии

Но, как выше признавался сам Зеленский, повестки действительно были.

Но Зеленский их решил проигнорировать. Хотя знал о том, что его вызывают. Это, напомним, была самая кровавая пора боев на Донбассе. 

Теперь же по закону, который подписал президент, за неявку по аналогичной повестке украинских женщин ожидают штрафы от 850 гривен или даже полицейские приводы - если украинка распишется в документе самостоятельно. Чего сам Зеленский в 2014 года не сделал. 

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, призыв, 7dniv, 7dnivinfo  
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