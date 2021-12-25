В России впервые завели уголовное дело за продажу чит-программ для игры World of Tanks

Компания Wargaming подала в суд на жителя Екатеринбурга Андрея Кирсанова за продажу чит-программ, позволяющих получать преимущество в игре World of Tanks.

Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным полиции, Андрей Кирсанов продал тысячи пакетов с ботами и чит-программами, которые позволили получить нечестные преимущества перед другими игроками. Нанесённый разработчику ущерб оценивается в 670 миллионов рублей (около 250 млн грн - Ред.).

Представитель компании Wargaming Никита Кузнецов сказал, что в суде будет ходатайствовать о приобщении результатов экспертизы о нанесенном ущербе к материалам дела. Создание и продажа программ, нарушающих правила игр и их внутреннюю экономику, - это такое же преступление, как кража или мошенничество, и противодействовать им нужно в правовом поле.

В частности программы Кирсанова позволяли игроку пользоваться автоприцелом или ставить игру в авторежим. В одном случае, прицел игрока самонаводился на танки противника, в другом - бот брал на себя управление персонажем игрока, зарабатывая опыт и внутриигровую валюту автоматически.

Купить бота можно было от 25 рублей (около 9 грн - Ред.) за 150 боёв до 2125 рублей (около 800 грн - Ред.) за 15 тысяч боёв. Уголовное дело в отношении Кирсанова рассматривает Черемушкинский райсуд Москвы. 27 декабря его будут разбирать по существу.

Данное дело является прецедентом для России - впервые человека обвиняют во вмешательстве в индустрию онлайн-игр. Максимальное наказание по этой статье - 5 лет лишения свободы.