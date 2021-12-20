Оборонный бюджет подписал Байден. В нем нет санкций против "Северного потока-2"

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на следующий год, в нем предусмотрены финансы на сдерживание России.

Средства на санкции против российского газопровода "Северный поток-2" в бюджете не учтены.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Белый дом.

В Оборонном бюджете США на следующий год предполагается 768 миллиардов долларов ассигнований. В окончательном проекте документа не упомянуты санкции против "Северного потока-2", которые требовали включить республиканцы.

Не вошли в бюджет и санкционные меры против 35 россиян, "близких" к руководству страны. Однако предусмотрено четыре миллиарда долларов на военное сдерживание Москвы в Европе и 300 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине, из них 75 миллионов должны потратить на летальные средства и сопутствующие услуги.